Польша призвала Евросоюз переходить на угольную энергетику
Премьер Польши Моравецкий призвал Евросоюз переходить на угольную энергетику
Флаги Польши и Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Польша агитирует Евросоюз переходить на угольную энергетику, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыв на второй день саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.
"Мы будем сегодня поднимать вопросы, связанные с новым запуском угольной энергетики. Ясно видно, что такие страны, как Германия, Австрия и даже Голландия, которые на принципах аварийных планов возвращаются к угольной энергетике", - сказал Моравецкий.
"Мы сохранили свою угольную энергетику. Мы хотим увеличить добычу угля в стране. Это обязательно с перспективы безопасности на зиму, на осень", - добавил он.
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.