Рейтинг@Mail.ru
Польша призвала Евросоюз переходить на угольную энергетику - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/ugol-1797785509.html
Польша призвала Евросоюз переходить на угольную энергетику
Польша призвала Евросоюз переходить на угольную энергетику - РИА Новости, 24.06.2022
Польша призвала Евросоюз переходить на угольную энергетику
Польша агитирует Евросоюз переходить на угольную энергетику, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыв на второй день саммита ЕС, который проходит... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:48
2022-06-24T11:48
россия
украина
евросоюз
международное энергетическое агентство
польша
матеуш моравецкий
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Польша агитирует Евросоюз переходить на угольную энергетику, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыв на второй день саммита ЕС, который проходит в Брюсселе."Мы сохранили свою угольную энергетику. Мы хотим увеличить добычу угля в стране. Это обязательно с перспективы безопасности на зиму, на осень", - добавил он.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.
https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797784397.html
россия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, евросоюз, международное энергетическое агентство, польша, матеуш моравецкий, в мире
11:48 24.06.2022
 
Польша призвала Евросоюз переходить на угольную энергетику

Премьер Польши Моравецкий призвал Евросоюз переходить на угольную энергетику

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Флаги Польши и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Польша агитирует Евросоюз переходить на угольную энергетику, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыв на второй день саммита ЕС, который проходит в Брюсселе.

"Мы будем сегодня поднимать вопросы, связанные с новым запуском угольной энергетики. Ясно видно, что такие страны, как Германия, Австрия и даже Голландия, которые на принципах аварийных планов возвращаются к угольной энергетике", - сказал Моравецкий.

"Мы сохранили свою угольную энергетику. Мы хотим увеличить добычу угля в стране. Это обязательно с перспективы безопасности на зиму, на осень", - добавил он.
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
Вчера, 11:44
ЕС имеет проблемы с соблюдением антироссийских санкций, заявил Моравецкий
 
РоссияУкраинаЕвросоюзМеждународное энергетическое агентствоПольшаМатеуш МоравецкийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала