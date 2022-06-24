https://ria.ru/20220624/ugol-1797785509.html

Польша призвала Евросоюз переходить на угольную энергетику

Польша призвала Евросоюз переходить на угольную энергетику - РИА Новости, 24.06.2022

Польша призвала Евросоюз переходить на угольную энергетику

Польша агитирует Евросоюз переходить на угольную энергетику, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыв на второй день саммита ЕС, который проходит... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:48

2022-06-24T11:48

2022-06-24T11:48

россия

украина

евросоюз

международное энергетическое агентство

польша

матеуш моравецкий

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Польша агитирует Евросоюз переходить на угольную энергетику, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыв на второй день саммита ЕС, который проходит в Брюсселе."Мы сохранили свою угольную энергетику. Мы хотим увеличить добычу угля в стране. Это обязательно с перспективы безопасности на зиму, на осень", - добавил он.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.

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россия

украина

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, евросоюз, международное энергетическое агентство, польша, матеуш моравецкий, в мире