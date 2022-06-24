https://ria.ru/20220624/udmurtiya-1797894357.html

Комаров: Удмуртия находится в тройке лидеров по низкому уровню безработицы

Комаров: Удмуртия находится в тройке лидеров по низкому уровню безработицы - РИА Новости, 24.06.2022

Комаров: Удмуртия находится в тройке лидеров по низкому уровню безработицы

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров заявил, что Удмуртия входит в тройку лидеров по самому низкому... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:07

2022-06-24T16:07

2022-06-24T16:07

удмуртская республика

экономика

александр бречалов

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 24 июн – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров заявил, что Удмуртия входит в тройку лидеров по самому низкому уровню безработицы, сообщили в пресс-службе главы региона."Удмуртия входит в тройку лидеров по самому низкому уровню безработицы. Проводится большая, в том числе точечная, работа по предприятиям. Хорошим примером является Ижевский автомобильный завод, где предпринимаются все меры, чтобы обеспечить занятость и снизить риски", - цитирует пресс-служба Комарова.Полпред отметил, что экономика региона в целом восстановилась после пандемии, наметился рост промышленного производства, бюджет пополняется за счет налоговых поступлений. "Значит, предприятия работают, жизнь не стоит на месте. Эту тенденцию важно сохранить, поддержать людей и бизнес", - сказал Комаров.Он подчеркнул, что у региона одни из лучших показателей по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", исполнение более 80%, а также Удмуртия - один из немногих регионов не только ПФО, но и РФ, где наблюдается рост ипотеки.Глава региона Александр Бречалов на совещании по социально-экономическому развитию Удмуртии отметил, что республика старается не снижать темпы реализации проектов и загружает экономику, поддерживает бизнес и создает новые рабочие места."Для наших заводов, и не только военных, сейчас время возможностей. Запускается много проектов. Ситуация сейчас стабильная и контролируемая с точки зрения занятости. Для нас это ключевой показатель. Мы смотрим прогноз на конец года и 2023 год, поэтому активно ищем новые возможности для наших жителей. Это и обучение-переобучение, и социальный контракт, и точечная работа с нашими предприятиями", - рассказал Александр Бречалов.По данным местных властей, в Удмуртии численность безработных граждан составляет 5896 человек. При этом заявленная в службу занятости потребность в работниках почти в три раза превышает показатели по безработным – более 19 тысяч вакансий. Численность трудоустроенных граждан с начала года - 5172 человек.

https://ria.ru/20220624/bank-1797777292.html

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россия

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, александр бречалов, россия, удмуртская республика (удмуртия)