https://ria.ru/20220624/turtsiya-1797787297.html

Турция и Россия доверяют друг другу, заявил Чавушоглу

Турция и Россия доверяют друг другу, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 24.06.2022

Турция и Россия доверяют друг другу, заявил Чавушоглу

У Турции и России есть разногласия в связи с ситуацией на Украине, но между сторонами есть доверие, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:52

2022-06-24T11:52

2022-06-24T12:07

мевлют чавушоглу

владимир путин

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хулуси акар

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АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. У Турции и России есть разногласия в связи с ситуацией на Украине, но между сторонами есть доверие, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. По его словам, Турция ожидает "положительные шаги" по "зерновой проблеме" в ближайшие дни. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Да, между нами есть разногласия по многим вопросам, в том числе и по ситуации в Украине. Но у нас есть доверие, Турция единственная страна, которая может собрать за одним столом Россию и Украину", - заявил Чавушоглу на собрании правящей Партии справедливости и развития в турецкой Малатье.По его словам, Анкара старается как можно скорее решить "зерновую проблему" по вывозу судов с зерном с черноморских портов. "В Москве наша военная делегация провела плодотворную встречу. Сейчас мы хотим собрать делегации Турции, РФ, Украины и ООН в Стамбуле, создать там механизм", - подчеркнул он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220622/peregovory-1797256100.html

https://ria.ru/20220614/evropa-1795246170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мевлют чавушоглу, владимир путин, турция, украина, россия, оон, в мире, хулуси акар