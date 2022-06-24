11:52 24.06.2022 (обновлено: 12:07 24.06.2022)
Турция и Россия доверяют друг другу, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Чавушоглу: у Анкары и Москвы есть разногласия, но они доверяют друг другу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. У Турции и России есть разногласия в связи с ситуацией на Украине, но между сторонами есть доверие, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. По его словам, Турция ожидает "положительные шаги" по "зерновой проблеме" в ближайшие дни. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
"Да, между нами есть разногласия по многим вопросам, в том числе и по ситуации в Украине. Но у нас есть доверие, Турция единственная страна, которая может собрать за одним столом Россию и Украину", - заявил Чавушоглу на собрании правящей Партии справедливости и развития в турецкой Малатье.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.