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Турция и Россия доверяют друг другу, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 24.06.2022
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Турция и Россия доверяют друг другу, заявил Чавушоглу
Турция и Россия доверяют друг другу, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 24.06.2022
Турция и Россия доверяют друг другу, заявил Чавушоглу
У Турции и России есть разногласия в связи с ситуацией на Украине, но между сторонами есть доверие, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:52
2022-06-24T12:07
мевлют чавушоглу
владимир путин
турция
украина
россия
оон
в мире
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АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. У Турции и России есть разногласия в связи с ситуацией на Украине, но между сторонами есть доверие, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. По его словам, Турция ожидает "положительные шаги" по "зерновой проблеме" в ближайшие дни. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Да, между нами есть разногласия по многим вопросам, в том числе и по ситуации в Украине. Но у нас есть доверие, Турция единственная страна, которая может собрать за одним столом Россию и Украину", - заявил Чавушоглу на собрании правящей Партии справедливости и развития в турецкой Малатье.По его словам, Анкара старается как можно скорее решить "зерновую проблему" по вывозу судов с зерном с черноморских портов. "В Москве наша военная делегация провела плодотворную встречу. Сейчас мы хотим собрать делегации Турции, РФ, Украины и ООН в Стамбуле, создать там механизм", - подчеркнул он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220622/peregovory-1797256100.html
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мевлют чавушоглу, владимир путин, турция, украина, россия, оон, в мире, хулуси акар
11:52 24.06.2022 (обновлено: 12:07 24.06.2022)
 
Турция и Россия доверяют друг другу, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Чавушоглу: у Анкары и Москвы есть разногласия, но они доверяют друг другу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. У Турции и России есть разногласия в связи с ситуацией на Украине, но между сторонами есть доверие, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. По его словам, Турция ожидает "положительные шаги" по "зерновой проблеме" в ближайшие дни. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
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В Москве состоялись переговоры между делегациями Минобороны России и Турции
"Да, между нами есть разногласия по многим вопросам, в том числе и по ситуации в Украине. Но у нас есть доверие, Турция единственная страна, которая может собрать за одним столом Россию и Украину", - заявил Чавушоглу на собрании правящей Партии справедливости и развития в турецкой Малатье.
По его словам, Анкара старается как можно скорее решить "зерновую проблему" по вывозу судов с зерном с черноморских портов. "В Москве наша военная делегация провела плодотворную встречу. Сейчас мы хотим собрать делегации Турции, РФ, Украины и ООН в Стамбуле, создать там механизм", - подчеркнул он.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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Мевлют ЧавушоглуВладимир ПутинТурцияУкраинаРоссияООНВ миреХулуси Акар
 
 
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