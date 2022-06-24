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Москва обеспокоена решением США установить пошлины на российские удобрения - РИА Новости, 24.06.2022
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Москва обеспокоена решением США установить пошлины на российские удобрения
Москва обеспокоена решением США установить пошлины на российские удобрения - РИА Новости, 24.06.2022
Москва обеспокоена решением США установить пошлины на российские удобрения
Москва обеспокоена решением США установить пошлины на удобрения из РФ, эти действия приведут к росту цен на продовольствие, заявил посол России в Вашингтоне... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:56
2022-06-24T18:58
сша
анатолий антонов
экономика
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена решением США установить пошлины на удобрения из РФ, эти действия приведут к росту цен на продовольствие, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что российские химические компании "были и намерены оставаться надежными поставщиками высококачественной продукции по конкурентным ценам". "Знаем, что наши удобрения весьма востребованы фермерами в США", - подчеркнул посол."Напрашиваются параллели с антироссийскими санкциями. Западные страны пытаются убедить международное сообщество, что ограничения не распространяются на наш сельскохозяйственный экспорт. В то же время предпринимают шаги, которые, как минимум, приводят к дальнейшему росту цен. В итоге страдают население и бизнес, в том числе и американский", - заявил Антонов.
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сша, анатолий антонов, экономика
18:56 24.06.2022 (обновлено: 18:58 24.06.2022)
 
Москва обеспокоена решением США установить пошлины на российские удобрения

Посол России Антонов: США принимают шаги, которые приведут к росту цен на продовольствие

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена решением США установить пошлины на удобрения из РФ, эти действия приведут к росту цен на продовольствие, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Действия Вашингтона вызывают обеспокоенность нашей страны, заинтересованной в укреплении глобальной продовольственной безопасности. В очередной раз американские заверения в приверженности стабилизации мирового агропромышленного рынка на деле оказываются фикцией", - говорится в комментарии Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что российские химические компании "были и намерены оставаться надежными поставщиками высококачественной продукции по конкурентным ценам". "Знаем, что наши удобрения весьма востребованы фермерами в США", - подчеркнул посол.
"Напрашиваются параллели с антироссийскими санкциями. Западные страны пытаются убедить международное сообщество, что ограничения не распространяются на наш сельскохозяйственный экспорт. В то же время предпринимают шаги, которые, как минимум, приводят к дальнейшему росту цен. В итоге страдают население и бизнес, в том числе и американский", - заявил Антонов.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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СШААнатолий АнтоновЭкономика
 
 
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