18:56 24.06.2022 (обновлено: 18:58 24.06.2022)
Москва обеспокоена решением США установить пошлины на российские удобрения
Посол России Антонов: США принимают шаги, которые приведут к росту цен на продовольствие
Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена решением США установить пошлины на удобрения из РФ, эти действия приведут к росту цен на продовольствие, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Действия Вашингтона вызывают обеспокоенность нашей страны, заинтересованной в укреплении глобальной продовольственной безопасности. В очередной раз американские заверения в приверженности стабилизации мирового агропромышленного рынка на деле оказываются фикцией", - говорится в комментарии Антонова, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что российские химические компании "были и намерены оставаться надежными поставщиками высококачественной продукции по конкурентным ценам". "Знаем, что наши удобрения весьма востребованы фермерами в США", - подчеркнул посол.
"Напрашиваются параллели с антироссийскими санкциями. Западные страны пытаются убедить международное сообщество, что ограничения не распространяются на наш сельскохозяйственный экспорт. В то же время предпринимают шаги, которые, как минимум, приводят к дальнейшему росту цен. В итоге страдают население и бизнес, в том числе и американский", - заявил Антонов.