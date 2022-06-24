https://ria.ru/20220624/tseny-1797973842.html

Москва обеспокоена решением США установить пошлины на российские удобрения

Москва обеспокоена решением США установить пошлины на российские удобрения - РИА Новости, 24.06.2022

Москва обеспокоена решением США установить пошлины на российские удобрения

Москва обеспокоена решением США установить пошлины на удобрения из РФ, эти действия приведут к росту цен на продовольствие, заявил посол России в Вашингтоне... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:56

2022-06-24T18:56

2022-06-24T18:58

сша

анатолий антонов

экономика

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена решением США установить пошлины на удобрения из РФ, эти действия приведут к росту цен на продовольствие, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что российские химические компании "были и намерены оставаться надежными поставщиками высококачественной продукции по конкурентным ценам". "Знаем, что наши удобрения весьма востребованы фермерами в США", - подчеркнул посол."Напрашиваются параллели с антироссийскими санкциями. Западные страны пытаются убедить международное сообщество, что ограничения не распространяются на наш сельскохозяйственный экспорт. В то же время предпринимают шаги, которые, как минимум, приводят к дальнейшему росту цен. В итоге страдают население и бизнес, в том числе и американский", - заявил Антонов.

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сша, анатолий антонов, экономика