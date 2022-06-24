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Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ к сентябрю - РИА Новости, 24.06.2022
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Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ к сентябрю
Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ к сентябрю - РИА Новости, 24.06.2022
Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ к сентябрю
Еврокомиссия пообещала изучить итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю, чтобы обсудить ее на саммите лидеров ЕС в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:30
2022-06-24T17:07
евросоюз
еврокомиссия
италия
марио драги
в мире
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РИМ, 24 июн – РИА Новости. Еврокомиссия пообещала изучить итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю, чтобы обсудить ее на саммите лидеров ЕС в октябре, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.Выступая на пресс-конференции по итогам Европейского совета, Драги заявил, что лидеры ЕС не поддержали предложение Италии провести чрезвычайный саммит по вопросам энергетики в июле. По словам премьера, ему заявили о необходимости провести исследование, которое станет предметом обсуждения."Еврокомиссия пообещала провести исследование потолка цен на газ, контроля над ценами и реформы рынка электроэнергии к сентябрю, которое будет обсуждаться на октябрьском совете. В целом это удовлетворительный результат", - сказал Драги.Итальянский премьер подчеркнул, что среди европейских лидеров существует согласие относительно серьезности ситуации в энергетике и общее обязательство по поводу поиска новых поставщиков и организации запасов.По информации итальянских СМИ, предложение Рима состоит в установлении максимальной цены за природное топливо в 80-90 евро за мегаватт-час.По словам премьера Италии, Европа как потребитель имеет рыночное право ограничить цену на газ, однако не использует его из опасений, что Россия в качестве ответной меры еще больше сократит поставки. "Но это уже случилось", - сказал Драги.
https://ria.ru/20220624/gaz-1797913767.html
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евросоюз, еврокомиссия, италия, марио драги, в мире
16:30 24.06.2022 (обновлено: 17:07 24.06.2022)
 
Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ к сентябрю

Еврокомиссия изучит итальянскую инициативу о введении потолка цен на газ к сентябрю

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 24 июн – РИА Новости. Еврокомиссия пообещала изучить итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю, чтобы обсудить ее на саммите лидеров ЕС в октябре, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
Выступая на пресс-конференции по итогам Европейского совета, Драги заявил, что лидеры ЕС не поддержали предложение Италии провести чрезвычайный саммит по вопросам энергетики в июле. По словам премьера, ему заявили о необходимости провести исследование, которое станет предметом обсуждения.
"Еврокомиссия пообещала провести исследование потолка цен на газ, контроля над ценами и реформы рынка электроэнергии к сентябрю, которое будет обсуждаться на октябрьском совете. В целом это удовлетворительный результат", - сказал Драги.
Итальянский премьер подчеркнул, что среди европейских лидеров существует согласие относительно серьезности ситуации в энергетике и общее обязательство по поводу поиска новых поставщиков и организации запасов.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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По информации итальянских СМИ, предложение Рима состоит в установлении максимальной цены за природное топливо в 80-90 евро за мегаватт-час.
По словам премьера Италии, Европа как потребитель имеет рыночное право ограничить цену на газ, однако не использует его из опасений, что Россия в качестве ответной меры еще больше сократит поставки. "Но это уже случилось", - сказал Драги.
 
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