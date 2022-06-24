https://ria.ru/20220624/tseny-1797904049.html

Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ к сентябрю

Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ к сентябрю - РИА Новости, 24.06.2022

Еврокомиссия изучит введение потолка цен на газ к сентябрю

Еврокомиссия пообещала изучить итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю, чтобы обсудить ее на саммите лидеров ЕС в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:30

2022-06-24T16:30

2022-06-24T17:07

евросоюз

еврокомиссия

италия

марио драги

в мире

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РИМ, 24 июн – РИА Новости. Еврокомиссия пообещала изучить итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю, чтобы обсудить ее на саммите лидеров ЕС в октябре, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.Выступая на пресс-конференции по итогам Европейского совета, Драги заявил, что лидеры ЕС не поддержали предложение Италии провести чрезвычайный саммит по вопросам энергетики в июле. По словам премьера, ему заявили о необходимости провести исследование, которое станет предметом обсуждения."Еврокомиссия пообещала провести исследование потолка цен на газ, контроля над ценами и реформы рынка электроэнергии к сентябрю, которое будет обсуждаться на октябрьском совете. В целом это удовлетворительный результат", - сказал Драги.Итальянский премьер подчеркнул, что среди европейских лидеров существует согласие относительно серьезности ситуации в энергетике и общее обязательство по поводу поиска новых поставщиков и организации запасов.По информации итальянских СМИ, предложение Рима состоит в установлении максимальной цены за природное топливо в 80-90 евро за мегаватт-час.По словам премьера Италии, Европа как потребитель имеет рыночное право ограничить цену на газ, однако не использует его из опасений, что Россия в качестве ответной меры еще больше сократит поставки. "Но это уже случилось", - сказал Драги.

https://ria.ru/20220624/gaz-1797913767.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, еврокомиссия, италия, марио драги, в мире