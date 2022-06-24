https://ria.ru/20220624/tsentrobank-1797929318.html

Центробанк предупредил о существенных проинфляционных рисках в России

Центробанк предупредил о существенных проинфляционных рисках в России - РИА Новости, 24.06.2022

Центробанк предупредил о существенных проинфляционных рисках в России

Проинфляционные риски в России, несмотря на снижение, остаются существенными, высокие и незаякоренные инфляционные ожидания могут усилить их действие на... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:25

2022-06-24T17:25

2022-06-24T17:44

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Проинфляционные риски в России, несмотря на снижение, остаются существенными, высокие и незаякоренные инфляционные ожидания могут усилить их действие на краткосрочном горизонте, говорится в материалах ЦБ.Ранее в пятницу регулятор сообщил, что инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли в июне на 0,9 процентного пункта - до 12,4% и сейчас близки к значениям августа – сентября прошлого года."Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. На краткосрочном горизонте действие проинфляционных факторов может усиливаться высокими и незаякоренными инфляционными ожиданиями", - отметили в ЦБ.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14–17% в 2022 году, снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

https://ria.ru/20220623/riski-1797452246.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия