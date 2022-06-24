Рейтинг@Mail.ru
"Тинькофф" восстановил работу всех сервисов - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/tinkoff-1797916607.html
"Тинькофф" восстановил работу всех сервисов
"Тинькофф" восстановил работу всех сервисов - РИА Новости, 24.06.2022
"Тинькофф" восстановил работу всех сервисов
"Тинькофф банк" восстановил работу всех сервисов после произошедшего ранее в пятницу сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:02
2022-06-24T17:02
технологии
тинькофф. кредитные системы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577663010_0:10:3104:1756_1920x0_80_0_0_2e04def6fd73af8679abe4a732492dd6.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" восстановил работу всех сервисов после произошедшего ранее в пятницу сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее в пятницу при входе в мобильное приложение банка появлялось push-уведомление: "В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем". В соцсетях банк также сообщал, что "у некоторых клиентов могут быть сложности в работе приложения или личного кабинета". Кроме того, в поддержке банка подтверждали, что сбои в работе системы наблюдаются."Работа всех сервисов восстановлена", - сообщили в пресс-службе.Последний раз до этого сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф" наблюдался 1 июня: тогда у банка были проблемы с переводами.
https://ria.ru/20220624/sboy-1797861370.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577663010_362:0:3091:2047_1920x0_80_0_0_8c45c872e07b2dc0b1de1ff6fc9249f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, тинькофф. кредитные системы, россия
17:02 24.06.2022
 
"Тинькофф" восстановил работу всех сервисов

Банк "Тинькофф" восстановил работу всех сервисов после сбоя

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" восстановил работу всех сервисов после произошедшего ранее в пятницу сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в пятницу при входе в мобильное приложение банка появлялось push-уведомление: "В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем". В соцсетях банк также сообщал, что "у некоторых клиентов могут быть сложности в работе приложения или личного кабинета". Кроме того, в поддержке банка подтверждали, что сбои в работе системы наблюдаются.
"Работа всех сервисов восстановлена", - сообщили в пресс-службе.
Последний раз до этого сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф" наблюдался 1 июня: тогда у банка были проблемы с переводами.
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
14:44
Доступ к "Яндекс.Такси" и Uber восстановили
 
ТехнологииТинькофф. Кредитные СистемыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала