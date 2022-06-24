https://ria.ru/20220624/tinkoff-1797916607.html
"Тинькофф" восстановил работу всех сервисов
"Тинькофф" восстановил работу всех сервисов - РИА Новости, 24.06.2022
"Тинькофф" восстановил работу всех сервисов
"Тинькофф банк" восстановил работу всех сервисов после произошедшего ранее в пятницу сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:02
2022-06-24T17:02
2022-06-24T17:02
технологии
тинькофф. кредитные системы
россия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" восстановил работу всех сервисов после произошедшего ранее в пятницу сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.Ранее в пятницу при входе в мобильное приложение банка появлялось push-уведомление: "В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем". В соцсетях банк также сообщал, что "у некоторых клиентов могут быть сложности в работе приложения или личного кабинета". Кроме того, в поддержке банка подтверждали, что сбои в работе системы наблюдаются."Работа всех сервисов восстановлена", - сообщили в пресс-службе.Последний раз до этого сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф" наблюдался 1 июня: тогда у банка были проблемы с переводами.
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технологии, тинькофф. кредитные системы, россия
"Тинькофф" восстановил работу всех сервисов
Банк "Тинькофф" восстановил работу всех сервисов после сбоя
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. "Тинькофф банк" восстановил работу всех сервисов после произошедшего ранее в пятницу сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в пятницу при входе в мобильное приложение банка появлялось push-уведомление: "В приложении могут возникать ошибки. Ремонтируем". В соцсетях банк также сообщал, что "у некоторых клиентов могут быть сложности в работе приложения или личного кабинета". Кроме того, в поддержке банка подтверждали, что сбои в работе системы наблюдаются.
"Работа всех сервисов восстановлена", - сообщили в пресс-службе.
Последний раз до этого сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф
" наблюдался 1 июня: тогда у банка были проблемы с переводами.