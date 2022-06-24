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В Американском театре в Москве прошла первая премьера - РИА Новости, 24.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220624/theatre-1797657378.html
В Американском театре в Москве прошла первая премьера
В Американском театре в Москве прошла первая премьера - РИА Новости, 24.06.2022
В Американском театре в Москве прошла первая премьера
В Американском театре в Москве прошла премьера спектакля "Ла-Ла-Ленд", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:48
2022-06-24T10:48
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В Американском театре в Москве прошла премьера спектакля "Ла-Ла-Ленд", сообщает пресс-служба. Это первая постановка учреждения, в ее основе голливудский киномюзикл. Работа над ней велась на протяжении пяти месяцев. Учреждение начало работать в ноябре 2021 года. Цель проекта – предложить москвичам и гостям столицы полноценный опыт посещения американского театра: все спектакли ставятся на английском языке на основе популярных произведений. Одна из целей проекта – создание возможностей для культурного обмена между Россией и США. И коллектив убежден: русские и американские актеры, режиссеры, сценаристы должны работать, взаимодействовать друг с другом, ведь цель искусства – объединение наций и народов", - сказано в сообщении.Кей Роммель – уроженка Кливленда, получившая степень бакалавра актерского мастерства в Университете Оттербейн и степень магистра по актерскому мастерству в ГИТИСе.
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новости культуры, театр, россия, сша, кливленд, гитис, куда сходить , что посмотреть
10:48 24.06.2022
 
В Американском театре в Москве прошла первая премьера

В Американском театре в Москве прошла премьера спектакля "Ла-Ла-Ленд"

© Фото : пресс-служба Американского театраРепетиция спектакля "Ла-Ла Ленд" в Американском театре
Репетиция спектакля Ла-Ла Ленд в Американском театре - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : пресс-служба Американского театра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В Американском театре в Москве прошла премьера спектакля "Ла-Ла-Ленд", сообщает пресс-служба.
Это первая постановка учреждения, в ее основе голливудский киномюзикл. Работа над ней велась на протяжении пяти месяцев.
"Профессионализм, талант и трудоспособность – ключевые факторы выбора актеров для участия в спектакле", — рассказывает Кей Роммель, режиссер и худрук театра.
Учреждение начало работать в ноябре 2021 года. Цель проекта – предложить москвичам и гостям столицы полноценный опыт посещения американского театра: все спектакли ставятся на английском языке на основе популярных произведений.
Одна из целей проекта – создание возможностей для культурного обмена между Россией и США. И коллектив убежден: русские и американские актеры, режиссеры, сценаристы должны работать, взаимодействовать друг с другом, ведь цель искусства – объединение наций и народов", - сказано в сообщении.
Кей Роммель – уроженка Кливленда, получившая степень бакалавра актерского мастерства в Университете Оттербейн и степень магистра по актерскому мастерству в ГИТИСе.
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КультураНовости культурыТеатрРоссияСШАКливлендГИТИСкуда сходитьчто посмотреть
 
 
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