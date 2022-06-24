https://ria.ru/20220624/theatre-1797657378.html

В Американском театре в Москве прошла первая премьера

В Американском театре в Москве прошла первая премьера - РИА Новости, 24.06.2022

В Американском театре в Москве прошла первая премьера

В Американском театре в Москве прошла премьера спектакля "Ла-Ла-Ленд", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:48

2022-06-24T10:48

2022-06-24T10:48

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. В Американском театре в Москве прошла премьера спектакля "Ла-Ла-Ленд", сообщает пресс-служба. Это первая постановка учреждения, в ее основе голливудский киномюзикл. Работа над ней велась на протяжении пяти месяцев. Учреждение начало работать в ноябре 2021 года. Цель проекта – предложить москвичам и гостям столицы полноценный опыт посещения американского театра: все спектакли ставятся на английском языке на основе популярных произведений. Одна из целей проекта – создание возможностей для культурного обмена между Россией и США. И коллектив убежден: русские и американские актеры, режиссеры, сценаристы должны работать, взаимодействовать друг с другом, ведь цель искусства – объединение наций и народов", - сказано в сообщении.Кей Роммель – уроженка Кливленда, получившая степень бакалавра актерского мастерства в Университете Оттербейн и степень магистра по актерскому мастерству в ГИТИСе.

https://ria.ru/20220617/theatre-1796021313.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, россия, сша, кливленд, гитис, куда сходить , что посмотреть