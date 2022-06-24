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Военные связисты ретранслируют российское ТВ на освобожденных территориях - РИА Новости, 24.06.2022
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Военные связисты ретранслируют российское ТВ на освобожденных территориях
Военные связисты ретранслируют российское ТВ на освобожденных территориях - РИА Новости, 24.06.2022
Военные связисты ретранслируют российское ТВ на освобожденных территориях
Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) на базе бронеавтомобилей "Тигр" ретранслируют российское телевидение на освобожденных территориях,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T05:05
2022-06-24T05:09
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
запорожская область
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) на базе бронеавтомобилей "Тигр" ретранслируют российское телевидение на освобожденных территориях, сообщили журналистам в Минобороны РФ.По данным ведомства, жители перешедших под контроль вооруженных сил РФ населенных пунктов сообщают о возобновлении трансляции российских телеканалов.В Минобороны также отмечают, что местные жители с энтузиазмом восприняли организацию вещания российского телевидения. Кроме того, по их мнению, именно российские телеканалы взвешенно и объективно освещают события, связанные с проведением спецоперации.В ходе спецоперации российские военные ранее взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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россия, херсонская область , запорожская область, в мире
05:05 24.06.2022 (обновлено: 05:09 24.06.2022)
 
Военные связисты ретранслируют российское ТВ на освобожденных территориях

Войска связи с "Тигров" ретранслируют российское телевидение на освобожденных территориях

© РИА НовостиРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) на базе бронеавтомобилей "Тигр" ретранслируют российское телевидение на освобожденных территориях, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, жители перешедших под контроль вооруженных сил РФ населенных пунктов сообщают о возобновлении трансляции российских телеканалов.
"Для организации телевещания военные связисты применяют современный комплекс на базе бронеавтомобиля "Тигр". Программно-аппаратные средства позволяют обеспечить ретрансляцию телерадиопередач в аналоговом и цифровом формате на расстояние более 50 километров, охватывая одновременно десятки населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В Минобороны также отмечают, что местные жители с энтузиазмом восприняли организацию вещания российского телевидения. Кроме того, по их мнению, именно российские телеканалы взвешенно и объективно освещают события, связанные с проведением спецоперации.
В ходе спецоперации российские военные ранее взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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