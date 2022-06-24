05:05 24.06.2022 (обновлено: 05:09 24.06.2022)
Военные связисты ретранслируют российское ТВ на освобожденных территориях
Войска связи с "Тигров" ретранслируют российское телевидение на освобожденных территориях
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) на базе бронеавтомобилей "Тигр" ретранслируют российское телевидение на освобожденных территориях, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, жители перешедших под контроль вооруженных сил РФ населенных пунктов сообщают о возобновлении трансляции российских телеканалов.
"Для организации телевещания военные связисты применяют современный комплекс на базе бронеавтомобиля "Тигр". Программно-аппаратные средства позволяют обеспечить ретрансляцию телерадиопередач в аналоговом и цифровом формате на расстояние более 50 километров, охватывая одновременно десятки населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В Минобороны также отмечают, что местные жители с энтузиазмом восприняли организацию вещания российского телевидения. Кроме того, по их мнению, именно российские телеканалы взвешенно и объективно освещают события, связанные с проведением спецоперации.
В ходе спецоперации российские военные ранее взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.