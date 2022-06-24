https://ria.ru/20220624/televidenie-1797724460.html

Военные связисты ретранслируют российское ТВ на освобожденных территориях

Военные связисты ретранслируют российское ТВ на освобожденных территориях - РИА Новости, 24.06.2022

Военные связисты ретранслируют российское ТВ на освобожденных территориях

Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) на базе бронеавтомобилей "Тигр" ретранслируют российское телевидение на освобожденных территориях,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T05:05

2022-06-24T05:05

2022-06-24T05:09

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

запорожская область

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты войск связи Центрального военного округа (ЦВО) на базе бронеавтомобилей "Тигр" ретранслируют российское телевидение на освобожденных территориях, сообщили журналистам в Минобороны РФ.По данным ведомства, жители перешедших под контроль вооруженных сил РФ населенных пунктов сообщают о возобновлении трансляции российских телеканалов.В Минобороны также отмечают, что местные жители с энтузиазмом восприняли организацию вещания российского телевидения. Кроме того, по их мнению, именно российские телеканалы взвешенно и объективно освещают события, связанные с проведением спецоперации.В ходе спецоперации российские военные ранее взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220624/katerinovka-1797716586.html

россия

херсонская область

запорожская область

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Максим Горбачев

россия, херсонская область , запорожская область, в мире