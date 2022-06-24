Рейтинг@Mail.ru
ВКС России поразили украинскую военную технику в 367 районах - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/tekhnika-1797786149.html
ВКС России поразили украинскую военную технику в 367 районах
ВКС России поразили украинскую военную технику в 367 районах - РИА Новости, 24.06.2022
ВКС России поразили украинскую военную технику в 367 районах
ВКС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 367 районах, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:51
2022-06-24T11:51
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
николаев (украина)
одесса
зрк с-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794734091_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_7068b9ac593646b784fad76e61b7eefd.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВКС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 367 районах, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367-ми районах. Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств в районах Приволье Луганской Народной Республики и города Николаев, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62-ух районах, в том числе – артиллерийская батарея гаубиц М777 в районе Олешки Харьковской области", - сообщили в Минобороны РФ.Также в министерстве сообщили, что береговым ракетным комплексом "Бастион" нанесен удар по стартовой позиции зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы. Цель уничтожена."Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей", - сообщили в Минобороны.
николаев (украина)
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794734091_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_53fdec2e464a816e66341e8129af3abd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, николаев (украина), одесса, зрк с-300
11:51 24.06.2022
 
ВКС России поразили украинскую военную технику в 367 районах

Минобороны: ВКС России поразили украинскую военную технику в 367 районах

© AP Photo / Oleksandr RatushniakУкраинский танк в Северодонецке
Украинский танк в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Украинский танк в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВКС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 367 районах, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367-ми районах. Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств в районах Приволье Луганской Народной Республики и города Николаев, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62-ух районах, в том числе – артиллерийская батарея гаубиц М777 в районе Олешки Харьковской области", - сообщили в Минобороны РФ.
Также в министерстве сообщили, что береговым ракетным комплексом "Бастион" нанесен удар по стартовой позиции зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы. Цель уничтожена.
"Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 июня, 14:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныНиколаев (Украина)ОдессаЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала