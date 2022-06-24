https://ria.ru/20220624/tekhnika-1797786149.html

ВКС России поразили украинскую военную технику в 367 районах

ВКС России поразили украинскую военную технику в 367 районах - РИА Новости, 24.06.2022

ВКС России поразили украинскую военную технику в 367 районах

ВКС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 367 районах, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:51

2022-06-24T11:51

2022-06-24T11:51

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

николаев (украина)

одесса

зрк с-300

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ВКС РФ за сутки поразили живую силу и военную технику украинских войск в 367 районах, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367-ми районах. Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств в районах Приволье Луганской Народной Республики и города Николаев, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62-ух районах, в том числе – артиллерийская батарея гаубиц М777 в районе Олешки Харьковской области", - сообщили в Минобороны РФ.Также в министерстве сообщили, что береговым ракетным комплексом "Бастион" нанесен удар по стартовой позиции зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы. Цель уничтожена."Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей", - сообщили в Минобороны.

николаев (украина)

одесса

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, николаев (украина), одесса, зрк с-300