05:37 24.06.2022 (обновлено: 10:41 24.06.2022)
Омский таксист избил пассажирку, которая ехала с пятимесячным ребенком
Омский таксист избил пассажирку и выгнал с пятимесячным ребенком из салона автомобиля
Полиция. Архивное фото
ОМСК, 24 июн — РИА Новости. Жительница Омска обратилась в полицию с заявлением на таксиста, который во время поездки избил ее и выгнал с пятимесячным ребенком из салона авто, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел днем 22 июня. Женщина собиралась в гости к знакомой, которая живет в Советском округе Омска.
"Во время поездки между заявительницей и водителем такси возник конфликт, в результате которого последний, припарковав автомобиль, нанес женщине удар в область головы, после чего заставил ее с ребенком покинуть салон автомобиля и скрылся с места происшествия", — пояснили в пресс-службе ведомства.
Источник РИА Новости в УМВД по Омской области рассказал, что женщина сразу же расплатилась с водителем, но он, вместо того чтобы ехать по маршруту, сначала просто кружил по району Нефтяники в Омске, а затем направился в сторону выезда из города. Пассажирка испугалась и начала звонить родственникам и в полицию. В этот момент, по словам женщины, таксист разозлился и избил ее, после чего выкинул из машины и уехал.
Личность таксиста устанавливается сотрудниками полиции. Ход расследования взяла под контроль прокуратура.