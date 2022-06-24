https://ria.ru/20220624/taksist-1797725516.html

Омский таксист избил пассажирку, которая ехала с пятимесячным ребенком

Омский таксист избил пассажирку, которая ехала с пятимесячным ребенком - РИА Новости, 24.06.2022

Омский таксист избил пассажирку, которая ехала с пятимесячным ребенком

Жительница Омска обратилась в полицию с заявлением на таксиста, который во время поездки избил ее и выгнал с пятимесячным ребенком из салона авто, рассказали... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T05:37

2022-06-24T05:37

2022-06-24T10:41

омск

происшествия

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ОМСК, 24 июн — РИА Новости. Жительница Омска обратилась в полицию с заявлением на таксиста, который во время поездки избил ее и выгнал с пятимесячным ребенком из салона авто, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Инцидент произошел днем 22 июня. Женщина собиралась в гости к знакомой, которая живет в Советском округе Омска.Источник РИА Новости в УМВД по Омской области рассказал, что женщина сразу же расплатилась с водителем, но он, вместо того чтобы ехать по маршруту, сначала просто кружил по району Нефтяники в Омске, а затем направился в сторону выезда из города. Пассажирка испугалась и начала звонить родственникам и в полицию. В этот момент, по словам женщины, таксист разозлился и избил ее, после чего выкинул из машины и уехал.Личность таксиста устанавливается сотрудниками полиции. Ход расследования взяла под контроль прокуратура.

https://ria.ru/20220620/dtp-1796759490.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

омск, происшествия