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Омский таксист избил пассажирку, которая ехала с пятимесячным ребенком - РИА Новости, 24.06.2022
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Омский таксист избил пассажирку, которая ехала с пятимесячным ребенком
Омский таксист избил пассажирку, которая ехала с пятимесячным ребенком - РИА Новости, 24.06.2022
Омский таксист избил пассажирку, которая ехала с пятимесячным ребенком
Жительница Омска обратилась в полицию с заявлением на таксиста, который во время поездки избил ее и выгнал с пятимесячным ребенком из салона авто, рассказали... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T05:37
2022-06-24T10:41
омск
происшествия
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ОМСК, 24 июн — РИА Новости. Жительница Омска обратилась в полицию с заявлением на таксиста, который во время поездки избил ее и выгнал с пятимесячным ребенком из салона авто, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.Инцидент произошел днем 22 июня. Женщина собиралась в гости к знакомой, которая живет в Советском округе Омска.Источник РИА Новости в УМВД по Омской области рассказал, что женщина сразу же расплатилась с водителем, но он, вместо того чтобы ехать по маршруту, сначала просто кружил по району Нефтяники в Омске, а затем направился в сторону выезда из города. Пассажирка испугалась и начала звонить родственникам и в полицию. В этот момент, по словам женщины, таксист разозлился и избил ее, после чего выкинул из машины и уехал.Личность таксиста устанавливается сотрудниками полиции. Ход расследования взяла под контроль прокуратура.
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омск, происшествия
05:37 24.06.2022 (обновлено: 10:41 24.06.2022)
 
Омский таксист избил пассажирку, которая ехала с пятимесячным ребенком

Омский таксист избил пассажирку и выгнал с пятимесячным ребенком из салона автомобиля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ОМСК, 24 июн — РИА Новости. Жительница Омска обратилась в полицию с заявлением на таксиста, который во время поездки избил ее и выгнал с пятимесячным ребенком из салона авто, рассказали журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел днем 22 июня. Женщина собиралась в гости к знакомой, которая живет в Советском округе Омска.

"Во время поездки между заявительницей и водителем такси возник конфликт, в результате которого последний, припарковав автомобиль, нанес женщине удар в область головы, после чего заставил ее с ребенком покинуть салон автомобиля и скрылся с места происшествия", — пояснили в пресс-службе ведомства.

Источник РИА Новости в УМВД по Омской области рассказал, что женщина сразу же расплатилась с водителем, но он, вместо того чтобы ехать по маршруту, сначала просто кружил по району Нефтяники в Омске, а затем направился в сторону выезда из города. Пассажирка испугалась и начала звонить родственникам и в полицию. В этот момент, по словам женщины, таксист разозлился и избил ее, после чего выкинул из машины и уехал.
Личность таксиста устанавливается сотрудниками полиции. Ход расследования взяла под контроль прокуратура.
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