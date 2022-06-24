https://ria.ru/20220624/stroitelstvo-1797723145.html

Минстрой Приамурья готовит меры поддержки для строительной отрасли

Минстрой Приамурья готовит меры поддержки для строительной отрасли - РИА Новости, 24.06.2022

Минстрой Приамурья готовит меры поддержки для строительной отрасли

Минстрой Амурской области прорабатывает меры поддержки для строительной отрасли, которые необходимы для перехода на новый качественный уровень возведения жилья, РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T04:06

2022-06-24T04:06

2022-06-24T10:39

жилье

россия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн - РИА Новости. Минстрой Амурской области прорабатывает меры поддержки для строительной отрасли, которые необходимы для перехода на новый качественный уровень возведения жилья, сообщил губернатор Василий Орлов.На заседании президиума Госсовета РФ под председательством президента России Владимира Путина была рассмотрена стратегия развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года. Ожидается, что она даст долгосрочную стабильную программу жилищного строительства. По данным минстроя Приамурья, в регионе за год необходимо ввести 206 тысяч квадратных метров жилья.За первые пять месяцев 2022 года в области уже введено 63,4% от годового планового показателя жилья. По информации минстроя Приамурья, с учетом выданных разрешений на строительство до 2024 года необходимый объем ввода жилья обеспечен. На протяжении последних трех лет регион перевыполняет утвержденный показатель ввода, отмечают власти.Стратегия развития строительной отрасли также направлена на обеспечение жильем граждан, восстановление прав дольщиков, сокращение аварийного фонда, формирование условий стабильного спроса и предложения, а также на создание необходимых условий для строительства."Что касается "обманутых дольщиков", сейчас в реестре 62 человека, они получат жилье в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Уже в конце 2022 года 17 благовещенцев получат квартиры, оставшиеся 45 человек - до конца 2023 года", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20220620/stroymaterialy-1796670054.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

жилье, россия