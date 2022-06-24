https://ria.ru/20220624/stroitelstvo-1797411581.html

"Как раньше уже не будет": к чему готовится строительный рынок в России

"Как раньше уже не будет": к чему готовится строительный рынок в России - РИА Новости, 24.06.2022

"Как раньше уже не будет": к чему готовится строительный рынок в России

Стройматериалы в России сильно подорожали еще в пандемию, а затем по рынку ударили санкции. Цены поднялись на 30-50% — в зависимости от класса и комплектации... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:00

2022-06-24T08:00

2022-06-24T08:05

экономика

россия

белоруссия

китай

стройматериалы

строительство

жилье

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Стройматериалы в России сильно подорожали еще в пандемию, а затем по рынку ударили санкции. Цены поднялись на 30-50% — в зависимости от класса и комплектации. Ситуацию усугубляет то, что эта отрасль зависит от импортного оборудования. Производители не исключают дефицита, но ищут альтернативы.Начали дешеветьПосле "пандемического" скачка и роста цен в начале года в мае, по данным "Авито", строительные материалы и товары для ремонта в России подешевели."Сильнее всего — для стен, на 36%. Для кровли и водостока — на 21%, пиломатериалы и общестроительные (кирпич, плитка, блоки), а также крепеж — на 19% и 16% соответственно", — сообщили в маркетплейсе.В июне у бруска — минус 46%, оцилиндрованного бревна — 39%, гравия — 44%, щебеночно-песчаной смеси — 54%, торфа — 25%.Значительную часть материалов для строительства и черновой отделки производят в России. По информации участников рынка, импортные компоненты в сырье — пять-десять процентов, в готовой продукции — от пятнадцати.Зависимость от оборудованияОднако отрасль сильно зависит от зарубежного оборудования. На 100 процентов — производство кирпича, плитки и керамогранита, сантехнической керамики, саморезов, герметиков и газобетона."Строительная химия — на 90%, сухие смеси — на 80%, минеральная изоляция — на 70%", — перечисляет Алексей Бравин, гендиректор архитектурного бюро G5 Architects.При этом, по словам соучредителя группы компаний СЛК Дмитрия Аржаных, поставки станков и комплектующих для их ремонта прекратились практически полностью.Те же, кто еще остался на рынке, подняли цены на 20-22%, отмечают в Radius Group.Оптимизируют проектыПо мнению девелоперов, дефицита в отрасли не избежать. Прежде всего в высокобюджетных элит- и премиум-сегментах, где доля импорта превышает 40%.Такие проекты застройщики рассчитывают оптимизировать, отказываясь от части предложений. Многие уже урезали или исключили опции вроде мебели и встроенной кухни."Однако в полимерных материалах и строительной химии сохраняется высокая зависимость от импортного сырья. По некоторым номенклатурам — до 80%", — уточняет Владимир Марков, гендиректор "Технониколя".Заполнить вакуумСнижение спроса на недвижимость вкупе с ростом цен на материалы и прекращением поставок оборудования грозит трудностями уже во втором полугодии, считают эксперты.Для стабильности работы изготовителям строительных материалов обнулили ввозные пошлины на сырье. Чтобы наладить собственное производство, потребуется минимум три-шесть месяцев.Смещают фокусОказавшиеся в непростой ситуации строители и девелоперы выстраивают новые маршруты поставок либо ищут аналоги.Как объясняет Сергей Коротких, гендиректор компании "Белгородасбестоцемент" (группа BF Tech), закупки оборудования и комплектующих не завязаны на одной фирме или бренде: варианты сотрудничества с поставщиками из разных стран рассматривали и ранее.Фокус смещается из Европы в Китай, Индию и Белоруссию. Сотрудничество с этими странами уже налажено.Рост цен сдерживают и на законодательном уровне: это и снижение налоговой нагрузки, и льготные кредиты на переоборудование производства.

https://realty.ria.ru/20220608/stroymaterialy-1794086652.html

https://realty.ria.ru/20220621/stroymaterialy-1797065619.html

https://realty.ria.ru/20220609/zastroyschiki-1794216162.html

https://realty.ria.ru/20220617/developer-1796222874.html

россия

белоруссия

китай

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, белоруссия, китай, стройматериалы, строительство, жилье