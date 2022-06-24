https://ria.ru/20220624/spetsoperatsiya-1797810125.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:01

2022-06-24T14:01

2022-06-24T14:31

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 24 июня 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные части ликвидировали украинскую группировку, заблокированную в котле Горское — Золотое. Кроме того, за последние пять дней они взяли под контроль Лоскутовку, Подлесное, Мирную Долину, Врубовку, Нырково, Николаевку, Новоивановку, Устиновку и Рай-Александровку. Идут бои на южных окраинах Лисичанска в районе завода резинотехнических изделий.Российские войска не прекращают работу по выведению из строя военных объектов Украины. Было уничтожено 367 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 62 огневые позиции, пять складов боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили два самолета Су-25 и пять беспилотников, а также перехватили пять ракет "Точка-У".За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 213 самолетов, 132 вертолета, 1334 беспилотника, 350 зенитных ракетных комплексов, 659 реактивных систем залпового огня, 3769 танков и других бронемашин, 3002 орудия полевой артиллерии и 3835 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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