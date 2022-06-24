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Союзконьяк расширил полномочия на всю алкогольную продукцию - РИА Новости, 24.06.2022
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Союзконьяк расширил полномочия на всю алкогольную продукцию
Союзконьяк расширил полномочия на всю алкогольную продукцию - РИА Новости, 24.06.2022
Союзконьяк расширил полномочия на всю алкогольную продукцию
Союз производителей коньяка (Союзконьяк) принял решение о смене названия на "Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции" в связи с расширением... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T22:50
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экономика
россия
коньяк
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Союз производителей коньяка (Союзконьяк) принял решение о смене названия на "Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции" в связи с расширением полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации."Решением общего собрания участников Союз производителей коньяка расширил свои полномочия и теперь объединяет производителей не только коньячной продукции, но и алкогольной продукции и спирта. Ассоциация также поменяла свое название и теперь именуется как "Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции", - говорится в сообщении.Новым председателем Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции (Союзконьяк САП) назначен Дмитрий Былино.Союзконьяк был учрежден одними из крупнейших производителей российского коньяка для развития отрасли, отстаивания интересов отечественных производителей, а также обеспечения доступности продукции гарантированного качества для покупателей и поддержки развития виноградарства и импортозамещения.
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экономика, россия, коньяк
22:50 24.06.2022 (обновлено: 23:40 24.06.2022)
 
Союзконьяк расширил полномочия на всю алкогольную продукцию

Союзконьяк объединил производителей коньячной и алкогольной продукции и спирта

© Fotolia / shaiithБокал с коньяком
Бокал с коньяком - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Fotolia / shaiith
Бокал с коньяком. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Союз производителей коньяка (Союзконьяк) принял решение о смене названия на "Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции" в связи с расширением полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации.
"Решением общего собрания участников Союз производителей коньяка расширил свои полномочия и теперь объединяет производителей не только коньячной продукции, но и алкогольной продукции и спирта. Ассоциация также поменяла свое название и теперь именуется как "Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
Новым председателем Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции (Союзконьяк САП) назначен Дмитрий Былино.
Союзконьяк был учрежден одними из крупнейших производителей российского коньяка для развития отрасли, отстаивания интересов отечественных производителей, а также обеспечения доступности продукции гарантированного качества для покупателей и поддержки развития виноградарства и импортозамещения.
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