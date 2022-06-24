https://ria.ru/20220624/soyuzkonyak-1798017303.html

Союзконьяк расширил полномочия на всю алкогольную продукцию

Союзконьяк расширил полномочия на всю алкогольную продукцию - РИА Новости, 24.06.2022

Союзконьяк расширил полномочия на всю алкогольную продукцию

Союз производителей коньяка (Союзконьяк) принял решение о смене названия на "Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции" в связи с расширением... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T22:50

2022-06-24T22:50

2022-06-24T23:40

экономика

россия

коньяк

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Союз производителей коньяка (Союзконьяк) принял решение о смене названия на "Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции" в связи с расширением полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации."Решением общего собрания участников Союз производителей коньяка расширил свои полномочия и теперь объединяет производителей не только коньячной продукции, но и алкогольной продукции и спирта. Ассоциация также поменяла свое название и теперь именуется как "Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции", - говорится в сообщении.Новым председателем Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции (Союзконьяк САП) назначен Дмитрий Былино.Союзконьяк был учрежден одними из крупнейших производителей российского коньяка для развития отрасли, отстаивания интересов отечественных производителей, а также обеспечения доступности продукции гарантированного качества для покупателей и поддержки развития виноградарства и импортозамещения.

https://ria.ru/20210702/konyak-1739667955.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, коньяк