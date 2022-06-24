https://ria.ru/20220624/sotspartiya-1797893593.html

Соцпартия Молдавии призвала провести референдум по вопросу интеграции в ЕС

Соцпартия Молдавии призвала провести референдум по вопросу интеграции в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022

Соцпартия Молдавии призвала провести референдум по вопросу интеграции в ЕС

Интеграция Молдавии в Евросоюз в будущем приведет к отказу от части суверенитета, поэтому подобный вопрос необходимо решать на референдуме, а лидеры Евросоюза... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:05

2022-06-24T16:05

2022-06-24T16:07

в мире

молдавия

евросоюз

евросовет

брюссель

украина

шарль мишель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg

КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Интеграция Молдавии в Евросоюз в будущем приведет к отказу от части суверенитета, поэтому подобный вопрос необходимо решать на референдуме, а лидеры Евросоюза приняли геополитическое решение без учета мнения народа республики, заявили в оппозиционной Партии социалистов.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Социалисты подчеркивают, что никто не вправе принимать стратегические для страны решения от имени народа без консультации с ним. Оппозиция призывает граждан проявить бдительность "перед лицом этой иллюзии присоединения, выдуманной в пропагандистских лабораториях действующей власти", поскольку статус кандидата не означает немедленного вступления в ЕС. Процесс может длиться годами и даже не закончиться.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220624/kandidaty-1797801965.html

молдавия

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, евросоюз, евросовет, брюссель, украина, шарль мишель