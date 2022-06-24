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Соцпартия Молдавии призвала провести референдум по вопросу интеграции в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
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Соцпартия Молдавии призвала провести референдум по вопросу интеграции в ЕС
Соцпартия Молдавии призвала провести референдум по вопросу интеграции в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
Соцпартия Молдавии призвала провести референдум по вопросу интеграции в ЕС
Интеграция Молдавии в Евросоюз в будущем приведет к отказу от части суверенитета, поэтому подобный вопрос необходимо решать на референдуме, а лидеры Евросоюза... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:05
2022-06-24T16:07
в мире
молдавия
евросоюз
евросовет
брюссель
украина
шарль мишель
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Интеграция Молдавии в Евросоюз в будущем приведет к отказу от части суверенитета, поэтому подобный вопрос необходимо решать на референдуме, а лидеры Евросоюза приняли геополитическое решение без учета мнения народа республики, заявили в оппозиционной Партии социалистов.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Социалисты подчеркивают, что никто не вправе принимать стратегические для страны решения от имени народа без консультации с ним. Оппозиция призывает граждан проявить бдительность "перед лицом этой иллюзии присоединения, выдуманной в пропагандистских лабораториях действующей власти", поскольку статус кандидата не означает немедленного вступления в ЕС. Процесс может длиться годами и даже не закончиться.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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в мире, молдавия, евросоюз, евросовет, брюссель, украина, шарль мишель
16:05 24.06.2022 (обновлено: 16:07 24.06.2022)
 
Соцпартия Молдавии призвала провести референдум по вопросу интеграции в ЕС

Соцпартия Молдавии считает, что интеграция в ЕС приведет к отказу от части суверенитета

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Интеграция Молдавии в Евросоюз в будущем приведет к отказу от части суверенитета, поэтому подобный вопрос необходимо решать на референдуме, а лидеры Евросоюза приняли геополитическое решение без учета мнения народа республики, заявили в оппозиционной Партии социалистов.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Интеграция в ЕС означает отказ от части национального суверенитета,.. решение об уступке части суверенитета через вступление на европейский путь должно было быть согласовано со всем народом посредством общенационального референдума. Мы уверены, что лидеры ЕС знают, насколько ухудшилась демократия и жизнь в Молдавии, но геополитический интерес подтолкнул их к этому ситуативному решению", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Соцпартии.
Социалисты подчеркивают, что никто не вправе принимать стратегические для страны решения от имени народа без консультации с ним. Оппозиция призывает граждан проявить бдительность "перед лицом этой иллюзии присоединения, выдуманной в пропагандистских лабораториях действующей власти", поскольку статус кандидата не означает немедленного вступления в ЕС. Процесс может длиться годами и даже не закончиться.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
12:30
В Кремле оценили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов в ЕС
 
В миреМолдавияЕвросоюзЕвросоветБрюссельУкраинаШарль Мишель
 
 
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