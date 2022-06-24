https://ria.ru/20220624/soobschestvo-1797910564.html
Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества
Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества - РИА Новости, 24.06.2022
Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первая встреча в рамках реализации его идеи по созданию европейского политического сообщества с партнерами... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:47
2022-06-24T16:47
2022-06-24T17:48
в мире
евросоюз
эммануэль макрон
франция
чехия
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первая встреча в рамках реализации его идеи по созданию европейского политического сообщества с партнерами Евросоюза пройдет в Чехии."Первая встреча с нашими партнерами пройдет в Чешской Республике в рамках ее предстоящего председательства в ЕС", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.Ранее Макрон сообщил, что не отказывается от своей идеи создания европейского политического сообщества со странами, не входящими в ЕС, в том числе с теми, кто получил и статус кандидатов.По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС.
https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797811586.html
франция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, эммануэль макрон, франция, чехия
16:47 24.06.2022 (обновлено: 17:48 24.06.2022)
Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества
Первая встреча по созданию европейского политического сообщества пройдет в Чехии