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Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества - РИА Новости, 24.06.2022
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Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества
Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества - РИА Новости, 24.06.2022
Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первая встреча в рамках реализации его идеи по созданию европейского политического сообщества с партнерами... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:47
2022-06-24T17:48
в мире
евросоюз
эммануэль макрон
франция
чехия
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первая встреча в рамках реализации его идеи по созданию европейского политического сообщества с партнерами Евросоюза пройдет в Чехии."Первая встреча с нашими партнерами пройдет в Чешской Республике в рамках ее предстоящего председательства в ЕС", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.Ранее Макрон сообщил, что не отказывается от своей идеи создания европейского политического сообщества со странами, не входящими в ЕС, в том числе с теми, кто получил и статус кандидатов.По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС.
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в мире, евросоюз, эммануэль макрон, франция, чехия
16:47 24.06.2022 (обновлено: 17:48 24.06.2022)
 
Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества

Первая встреча по созданию европейского политического сообщества пройдет в Чехии

© AFP 2022 / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первая встреча в рамках реализации его идеи по созданию европейского политического сообщества с партнерами Евросоюза пройдет в Чехии.
"Первая встреча с нашими партнерами пройдет в Чешской Республике в рамках ее предстоящего председательства в ЕС", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.
Ранее Макрон сообщил, что не отказывается от своей идеи создания европейского политического сообщества со странами, не входящими в ЕС, в том числе с теми, кто получил и статус кандидатов.
По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС.
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