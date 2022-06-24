https://ria.ru/20220624/soobschestvo-1797910564.html

Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества

Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества - РИА Новости, 24.06.2022

Макрон анонсировал первую встречу европейского политического сообщества

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первая встреча в рамках реализации его идеи по созданию европейского политического сообщества с партнерами... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:47

2022-06-24T16:47

2022-06-24T17:48

в мире

евросоюз

эммануэль макрон

франция

чехия

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что первая встреча в рамках реализации его идеи по созданию европейского политического сообщества с партнерами Евросоюза пройдет в Чехии."Первая встреча с нашими партнерами пройдет в Чешской Республике в рамках ее предстоящего председательства в ЕС", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе.Ранее Макрон сообщил, что не отказывается от своей идеи создания европейского политического сообщества со странами, не входящими в ЕС, в том числе с теми, кто получил и статус кандидатов.По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, которая присутствует внутри ЕС.

https://ria.ru/20220624/moldaviya-1797811586.html

франция

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, евросоюз, эммануэль макрон, франция, чехия