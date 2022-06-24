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После гибели двух женщин, которых унесло в машине в море, возбудили дело - РИА Новости, 24.06.2022
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После гибели двух женщин, которых унесло в машине в море, возбудили дело
После гибели двух женщин, которых унесло в машине в море, возбудили дело - РИА Новости, 24.06.2022
После гибели двух женщин, которых унесло в машине в море, возбудили дело
Сотрудниками следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту смерти двух женщин, которых унесло течением реки в море Сочи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:42
2022-06-24T16:54
происшествия
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Сотрудниками следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту смерти двух женщин, которых унесло течением реки в море Сочи, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Ранее региональным СК сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи унесло два автомобиля в море, там находились семь человек, из них трое детей. Спасатели нашли тело одного погибшего, второй находится в больнице, поиски остальных продолжаются."В Сочи возбуждено уголовное дело по факту гибели граждан в результате резкого ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело было заведено о причинении смерти по неосторожности. "Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю по результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении шести человек, в том числе детей, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ", - рассказали в пресс-службе регионального СК. Сейчас на месте ЧП следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, спасательные группы ищут пропавших без вести людей, которые находились в автомобиле на момент происшествия.
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Кадры спасения пассажира автомобиля, унесенного в море. Видео МЧС РФ
Кадры спасения пассажира автомобиля, унесенного в море. Видео МЧС РФ
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происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф)
16:42 24.06.2022 (обновлено: 16:54 24.06.2022)
 
После гибели двух женщин, которых унесло в машине в море, возбудили дело

В Сочи после гибели двух женщин, которых унесло в машине в море, возбудили уголовное дело

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Сотрудниками следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту смерти двух женщин, которых унесло течением реки в море Сочи, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее региональным СК сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи унесло два автомобиля в море, там находились семь человек, из них трое детей. Спасатели нашли тело одного погибшего, второй находится в больнице, поиски остальных продолжаются.
"В Сочи возбуждено уголовное дело по факту гибели граждан в результате резкого ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело было заведено о причинении смерти по неосторожности. "Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю по результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении шести человек, в том числе детей, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ", - рассказали в пресс-службе регионального СК. Сейчас на месте ЧП следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, спасательные группы ищут пропавших без вести людей, которые находились в автомобиле на момент происшествия.
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ПроисшествияСочиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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