https://ria.ru/20220624/sochi-1797907897.html

После гибели двух женщин, которых унесло в машине в море, возбудили дело

После гибели двух женщин, которых унесло в машине в море, возбудили дело - РИА Новости, 24.06.2022

После гибели двух женщин, которых унесло в машине в море, возбудили дело

Сотрудниками следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту смерти двух женщин, которых унесло течением реки в море Сочи, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:42

2022-06-24T16:42

2022-06-24T16:54

происшествия

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Сотрудниками следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту смерти двух женщин, которых унесло течением реки в море Сочи, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.Ранее региональным СК сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи унесло два автомобиля в море, там находились семь человек, из них трое детей. Спасатели нашли тело одного погибшего, второй находится в больнице, поиски остальных продолжаются."В Сочи возбуждено уголовное дело по факту гибели граждан в результате резкого ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело было заведено о причинении смерти по неосторожности. "Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю по результатам проведенной проверки о безвестном исчезновении шести человек, в том числе детей, в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ", - рассказали в пресс-службе регионального СК. Сейчас на месте ЧП следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, спасательные группы ищут пропавших без вести людей, которые находились в автомобиле на момент происшествия.

https://ria.ru/20220624/more-1797813274.html

сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Кадры спасения пассажира автомобиля, унесенного в море. Видео МЧС РФ Кадры спасения пассажира автомобиля, унесенного в море. Видео МЧС РФ 2022-06-24T16:42 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, следственный комитет россии (ск рф)