В Сочи увеличилось число зон подтопления
Мэр Сочи Копайгородский: число зон подтопления выросло, вода зашла в 11 населенных пунктов
Ликвидация последствий непогоды в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Количество подтопленных населённых пунктов в Лазаревском районе Сочи увеличилось до одиннадцати, основной удар стихии пришелся на посёлок Зубова Щель, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
В Сочи до 24 июня действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как ранее информировал градоначальник, в процессе сильных ливней вода зашла в 50 частных домов семи населённых пунктов.
"По уточненным данным, в зоне подтопления 11 населенных пунктов Лазаревского района Сочи. Основной удар стихии принял на себя поселок Зубова Щель", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.
Он добавил, что на месте происшествия проводится работа с жителями, оценивается ущерб имуществу, нанесённый во время непогоды. Жильцам, дома которых были подвержены стихийной погоде, предоставляют горячее питание. Кроме этого, в Лазаревском районе курорта работают следователи, они совместно со спасателями продолжают поиски пропавших без вести шестерых туристов из Ставрополья, которых унесло в море в двух автомобилях ночью четверга.