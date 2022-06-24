https://ria.ru/20220624/sochi-1797836728.html

В Сочи увеличилось число зон подтопления

В Сочи увеличилось число зон подтопления - РИА Новости, 24.06.2022

В Сочи увеличилось число зон подтопления

Количество подтопленных населённых пунктов в Лазаревском районе Сочи увеличилось до одиннадцати, основной удар стихии пришелся на посёлок Зубова Щель, сообщил... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:47

2022-06-24T13:47

2022-06-24T13:47

происшествия

сочи

алексей копайгородский

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СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Количество подтопленных населённых пунктов в Лазаревском районе Сочи увеличилось до одиннадцати, основной удар стихии пришелся на посёлок Зубова Щель, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.В Сочи до 24 июня действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как ранее информировал градоначальник, в процессе сильных ливней вода зашла в 50 частных домов семи населённых пунктов."По уточненным данным, в зоне подтопления 11 населенных пунктов Лазаревского района Сочи. Основной удар стихии принял на себя поселок Зубова Щель", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.Он добавил, что на месте происшествия проводится работа с жителями, оценивается ущерб имуществу, нанесённый во время непогоды. Жильцам, дома которых были подвержены стихийной погоде, предоставляют горячее питание. Кроме этого, в Лазаревском районе курорта работают следователи, они совместно со спасателями продолжают поиски пропавших без вести шестерых туристов из Ставрополья, которых унесло в море в двух автомобилях ночью четверга.

https://ria.ru/20220624/sochi-1797774621.html

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сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сочи, алексей копайгородский