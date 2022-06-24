Рейтинг@Mail.ru
В Сочи увеличилось число зон подтопления - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/sochi-1797836728.html
В Сочи увеличилось число зон подтопления
В Сочи увеличилось число зон подтопления - РИА Новости, 24.06.2022
В Сочи увеличилось число зон подтопления
Количество подтопленных населённых пунктов в Лазаревском районе Сочи увеличилось до одиннадцати, основной удар стихии пришелся на посёлок Зубова Щель, сообщил... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:47
2022-06-24T13:47
происшествия
сочи
алексей копайгородский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797813859_155:0:1179:576_1920x0_80_0_0_99779de41d842cadd5bcf2d2978a8f00.jpg
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Количество подтопленных населённых пунктов в Лазаревском районе Сочи увеличилось до одиннадцати, основной удар стихии пришелся на посёлок Зубова Щель, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.В Сочи до 24 июня действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как ранее информировал градоначальник, в процессе сильных ливней вода зашла в 50 частных домов семи населённых пунктов."По уточненным данным, в зоне подтопления 11 населенных пунктов Лазаревского района Сочи. Основной удар стихии принял на себя поселок Зубова Щель", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.Он добавил, что на месте происшествия проводится работа с жителями, оценивается ущерб имуществу, нанесённый во время непогоды. Жильцам, дома которых были подвержены стихийной погоде, предоставляют горячее питание. Кроме этого, в Лазаревском районе курорта работают следователи, они совместно со спасателями продолжают поиски пропавших без вести шестерых туристов из Ставрополья, которых унесло в море в двух автомобилях ночью четверга.
https://ria.ru/20220624/sochi-1797774621.html
https://ria.ru/20220623/sochi-1797493645.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797813859_264:0:1032:576_1920x0_80_0_0_744c13f647754c06dc2306aacb4856b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сочи, алексей копайгородский
13:47 24.06.2022
 
В Сочи увеличилось число зон подтопления

Мэр Сочи Копайгородский: число зон подтопления выросло, вода зашла в 11 населенных пунктов

© Фото : Администрация города Сочи/ВконтактеЛиквидация последствий непогоды в Сочи
Ликвидация последствий непогоды в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : Администрация города Сочи/Вконтакте
Ликвидация последствий непогоды в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 июн – РИА Новости. Количество подтопленных населённых пунктов в Лазаревском районе Сочи увеличилось до одиннадцати, основной удар стихии пришелся на посёлок Зубова Щель, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
В Сочи до 24 июня действует штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как ранее информировал градоначальник, в процессе сильных ливней вода зашла в 50 частных домов семи населённых пунктов.
Последствия обильных дождей в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
11:17
Из-за дождей в Сочи подтоплены улицы двух населенных пунктов
"По уточненным данным, в зоне подтопления 11 населенных пунктов Лазаревского района Сочи. Основной удар стихии принял на себя поселок Зубова Щель", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.
Он добавил, что на месте происшествия проводится работа с жителями, оценивается ущерб имуществу, нанесённый во время непогоды. Жильцам, дома которых были подвержены стихийной погоде, предоставляют горячее питание. Кроме этого, в Лазаревском районе курорта работают следователи, они совместно со спасателями продолжают поиски пропавших без вести шестерых туристов из Ставрополья, которых унесло в море в двух автомобилях ночью четверга.
Подтопления в Сочи
Вчера, 11:16Туризм
В Сочи действует штормовое предупреждение, смерч повредил пирс
 
ПроисшествияСочиАлексей Копайгородский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала