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Джордж Мартин раскрыл рабочее название нового спин-оффа "Игры престолов"
Джордж Мартин раскрыл рабочее название нового спин-оффа "Игры престолов" - РИА Новости, 24.06.2022
Джордж Мартин раскрыл рабочее название нового спин-оффа "Игры престолов"
Джордж Мартин заявил, что рабочее название нового спин-оффа "Игры престолов" — "Сноу". Об этом он рассказал в своем блоге. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:39
2022-06-24T14:39
2022-06-24T14:39
культура
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игра престолов (сериал)
джордж мартин
кит харингтон
что посмотреть
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Джордж Мартин заявил, что рабочее название нового спин-оффа "Игры престолов" — "Сноу". Об этом он рассказал в своем блоге. Он также подтвердил, что идею этого проекта предложил Кит Харингтон. В культовом сериале он воплотил образ одного из главных героев — Джона Сноу. За эту роль он был дважды номинирован на "Эмми". Мартин подчеркнул, что еще не может раскрыть имена сценаристов и шоураннеров. Но признался, что их привел Харингтон. Он указал, что разработка шоу "Сноу" на том же этапе, что и три других спин-оффа — "Ten thousand ships", "Sea snake", The Hedge Knight or Knight of the Seven Kingdoms". Сейчас пишутся сценарии. Писатель отметил, что пока еще ничего "не получило зеленый свет". Он не может с уверенностью сказать, когда состоится премьера этих проектов и все ли они в итоге выйдут в эфир. Джорджа Мартина — автор фэнтези-цикла "Песнь Льда и Пламени", по которому снималась "Игра престолов". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как человечеству грозит уничтожение из-за потусторонних сил.21 августа 2022 состоится премьера приквела "Игры престолов" — сериала "Дом дракона".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал), джордж мартин, кит харингтон, что посмотреть
Джордж Мартин раскрыл рабочее название нового спин-оффа "Игры престолов"
Джордж Мартин раскрыл рабочее название спин-оффа "Игры престолов" о Сноу
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Джордж Мартин заявил, что рабочее название нового спин-оффа "Игры престолов" — "Сноу". Об этом он рассказал
в своем блоге.
Он также подтвердил, что идею этого проекта предложил Кит Харингтон. В культовом сериале он воплотил образ одного из главных героев — Джона Сноу. За эту роль он был дважды номинирован на "Эмми".
Мартин подчеркнул, что еще не может раскрыть имена сценаристов и шоураннеров. Но признался, что их привел Харингтон.
Он указал, что разработка шоу "Сноу" на том же этапе, что и три других спин-оффа — "Ten thousand ships", "Sea snake", The Hedge Knight or Knight of the Seven Kingdoms". Сейчас пишутся сценарии.
Писатель отметил, что пока еще ничего "не получило зеленый свет". Он не может с уверенностью сказать, когда состоится премьера этих проектов и все ли они в итоге выйдут в эфир.
Джорджа Мартина — автор фэнтези-цикла "Песнь Льда и Пламени", по которому снималась "Игра престолов". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как человечеству грозит уничтожение из-за потусторонних сил.
21 августа 2022 состоится премьера приквела "Игры престолов" — сериала "Дом дракона".