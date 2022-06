https://ria.ru/20220624/snow-1797807919.html

Джордж Мартин раскрыл рабочее название нового спин-оффа "Игры престолов"

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Джордж Мартин заявил, что рабочее название нового спин-оффа "Игры престолов" — "Сноу". Об этом он рассказал в своем блоге. Он также подтвердил, что идею этого проекта предложил Кит Харингтон. В культовом сериале он воплотил образ одного из главных героев — Джона Сноу. За эту роль он был дважды номинирован на "Эмми". Мартин подчеркнул, что еще не может раскрыть имена сценаристов и шоураннеров. Но признался, что их привел Харингтон. Он указал, что разработка шоу "Сноу" на том же этапе, что и три других спин-оффа — "Ten thousand ships", "Sea snake", The Hedge Knight or Knight of the Seven Kingdoms". Сейчас пишутся сценарии. Писатель отметил, что пока еще ничего "не получило зеленый свет". Он не может с уверенностью сказать, когда состоится премьера этих проектов и все ли они в итоге выйдут в эфир. Джорджа Мартина — автор фэнтези-цикла "Песнь Льда и Пламени", по которому снималась "Игра престолов". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как человечеству грозит уничтожение из-за потусторонних сил.21 августа 2022 состоится премьера приквела "Игры престолов" — сериала "Дом дракона".

