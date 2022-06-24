https://ria.ru/20220624/siloviki-1798005780.html
В ЛНР оценили число украинских силовиков в котле в районе Золотого
В ЛНР оценили число украинских силовиков в котле в районе Золотого - РИА Новости, 24.06.2022
В ЛНР оценили число украинских силовиков в котле в районе Золотого
Порядка 500 украинских силовиков могут оставаться в котле в районе Золотого в Донбассе, рассказал РИА Новости командир 6-го отдельного мотострелкового отряда... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:05
2022-06-24T21:05
2022-06-24T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
иван филипоненко
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Порядка 500 украинских силовиков могут оставаться в котле в районе Золотого в Донбассе, рассказал РИА Новости командир 6-го отдельного мотострелкового отряда Народной милиции ЛНР, герой ЛНР Владимир Полуполтинных.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики."По минимальным подсчетам человек 500 точно", - ответил командир на вопрос, сколько украинских силовиков может оставаться в котле в районе Золотого.Он уточнил, что теперь у них два пути: быть уничтоженными или сдаться в плен.
https://ria.ru/20220624/lnr-1798003734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иван филипоненко, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
В ЛНР оценили число украинских силовиков в котле в районе Золотого
Командир отряда ЛНР: 500 украинских силовиков могут оставаться в котле в районе Золотого