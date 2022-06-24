https://ria.ru/20220624/siloviki-1798005780.html

В ЛНР оценили число украинских силовиков в котле в районе Золотого

В ЛНР оценили число украинских силовиков в котле в районе Золотого - РИА Новости, 24.06.2022

В ЛНР оценили число украинских силовиков в котле в районе Золотого

Порядка 500 украинских силовиков могут оставаться в котле в районе Золотого в Донбассе, рассказал РИА Новости командир 6-го отдельного мотострелкового отряда... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T21:05

2022-06-24T21:05

2022-06-24T21:05

специальная военная операция на украине

в мире

иван филипоненко

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Порядка 500 украинских силовиков могут оставаться в котле в районе Золотого в Донбассе, рассказал РИА Новости командир 6-го отдельного мотострелкового отряда Народной милиции ЛНР, герой ЛНР Владимир Полуполтинных.Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко заявил, что населенные пункты Горское и Золотое в ЛНР полностью под контролем республики."По минимальным подсчетам человек 500 точно", - ответил командир на вопрос, сколько украинских силовиков может оставаться в котле в районе Золотого.Он уточнил, что теперь у них два пути: быть уничтоженными или сдаться в плен.

https://ria.ru/20220624/lnr-1798003734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иван филипоненко, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины