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Украинские войска обстреляли село Сигнальное в ДНР
Украинские войска обстреляли село Сигнальное в ДНР - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли село Сигнальное в ДНР
Украинские войска обстреляли село Сигнальное в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:11
2022-06-24T19:11
2022-06-24T19:11
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Сигнальное в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка - н.п. Сигнальное: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска обстреляли село Сигнальное в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили шесть снарядов по селу Сигнальное