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Украинские войска обстреляли село Сигнальное в ДНР

Украинские войска обстреляли село Сигнальное в ДНР - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска обстреляли село Сигнальное в ДНР

Украинские войска обстреляли село Сигнальное в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:11

2022-06-24T19:11

2022-06-24T19:11

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Сигнальное в Донецкой Народной Республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка - н.п. Сигнальное: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html

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донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс