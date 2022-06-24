https://ria.ru/20220624/shoygu-1797799089.html
Шойгу открыл заседание Совета министров обороны СНГ
Шойгу открыл заседание Совета министров обороны СНГ - РИА Новости, 24.06.2022
Шойгу открыл заседание Совета министров обороны СНГ
Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу открыл 80-е заседание Совета министров обороны стран СНГ, в очном формате проходящее в Москве. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:22
2022-06-24T12:22
2022-06-24T12:22
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
снг
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу открыл 80-е заседание Совета министров обороны стран СНГ, в очном формате проходящее в Москве."Наша встреча проходит в 30-летнюю годовщину образования Совета министров обороны. За годы совместной работы сложилась атмосфера доверительных отношений, способствующая укреплению традиционных и развитию новых направлений взаимодействия вооружённых сил стран Содружества", - сказал Шойгу.По его словам, формат мероприятия даёт возможность расширять спектр партнёрства внутри СНГ, а также принимать эффективные решения в интересах обеспечения военной безопасности."Проведение очного заседания подчёркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки", - добавил глава российского ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, снг
Шойгу открыл заседание Совета министров обороны СНГ
Шойгу открыл 80-е заседание Совета министров обороны СНГ в Москве
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу открыл 80-е заседание Совета министров обороны стран СНГ, в очном формате проходящее в Москве.
"Наша встреча проходит в 30-летнюю годовщину образования Совета министров обороны. За годы совместной работы сложилась атмосфера доверительных отношений, способствующая укреплению традиционных и развитию новых направлений взаимодействия вооружённых сил стран Содружества", - сказал Шойгу.
По его словам, формат мероприятия даёт возможность расширять спектр партнёрства внутри СНГ
, а также принимать эффективные решения в интересах обеспечения военной безопасности.
"Проведение очного заседания подчёркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки", - добавил глава российского ведомства.