https://ria.ru/20220624/shoygu-1797799089.html

Шойгу открыл заседание Совета министров обороны СНГ

Шойгу открыл заседание Совета министров обороны СНГ - РИА Новости, 24.06.2022

Шойгу открыл заседание Совета министров обороны СНГ

Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу открыл 80-е заседание Совета министров обороны стран СНГ, в очном формате проходящее в Москве. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:22

2022-06-24T12:22

2022-06-24T12:22

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

снг

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу открыл 80-е заседание Совета министров обороны стран СНГ, в очном формате проходящее в Москве."Наша встреча проходит в 30-летнюю годовщину образования Совета министров обороны. За годы совместной работы сложилась атмосфера доверительных отношений, способствующая укреплению традиционных и развитию новых направлений взаимодействия вооружённых сил стран Содружества", - сказал Шойгу.По его словам, формат мероприятия даёт возможность расширять спектр партнёрства внутри СНГ, а также принимать эффективные решения в интересах обеспечения военной безопасности."Проведение очного заседания подчёркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки", - добавил глава российского ведомства.

https://ria.ru/20220613/kishinev-1795095599.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, снг