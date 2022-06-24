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Молдавская оппозиция сравнила статус кандидата в ЕС с шоколадной оберткой - РИА Новости, 24.06.2022
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Молдавская оппозиция сравнила статус кандидата в ЕС с шоколадной оберткой
Молдавская оппозиция сравнила статус кандидата в ЕС с шоколадной оберткой - РИА Новости, 24.06.2022
Молдавская оппозиция сравнила статус кандидата в ЕС с шоколадной оберткой
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор сравнил статус страны кандидата в ЕС с красивой, но пустой оберткой от шоколада. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:38
2022-06-24T16:38
молдавия
кишинев
евросовет
европа
шарль мишель
майя санду
евросоюз
илан шор
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор сравнил статус страны кандидата в ЕС с красивой, но пустой оберткой от шоколада.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.Политик считает, что официальному Кишиневу не следует впадать в крайности в геополитическом выборе, а необходимо приложить максимум усилий для развития страны, укрепления государственности."Для меня Европа означает хорошие пенсии для людей, рабочие места, достойные зарплаты для врачей, учителей. Эту Европу мы должны построить сами, своими руками. Мы никому не нужны - ни Западу, ни Востоку, мы разменная пешка в большой игре, а президент Майя Санду втягивает республику в сложную, опасную игру", - отметил Шор.Он призвал граждан страны и оппозиционные партии объединиться, чтобы преодолеть экономический кризис в стране и обновить политическую элиту.Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, но опротестовал приговор. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а в июне покинул страну, после чего в августе 2019 года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова был лишен иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.В минувшие выходные партия "Шор "провела в центре Кишинева акцию протеста, которая собрала более 40 тысяч человек.
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молдавия, кишинев, евросовет, европа, шарль мишель, майя санду, евросоюз, илан шор
16:38 24.06.2022
 
Молдавская оппозиция сравнила статус кандидата в ЕС с шоколадной оберткой

Лидер молдавской партии Шор сравнил статус кандидата в ЕС с пустой оберткой от шоколада

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор сравнил статус страны кандидата в ЕС с красивой, но пустой оберткой от шоколада.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мне напоминает это красивую шоколадную обертку, но пустую внутри, то есть смотрится красиво, а есть нечего, самого шоколада там нет. Во-первых, много стран ждут уже более 20 лет от процесса статуса кандидата, чтобы продвинуться дальше. То есть это такой полуреалистичный процесс. Второй момент: что дает это гражданам Молдавии - пенсионерам, врачам, учителям, простым рабочим. Да, собственно, ничего, потому что денег за это нам не дадут", - говорится в видеообращении Шора, размещенном в его Telegram-канале.
Политик считает, что официальному Кишиневу не следует впадать в крайности в геополитическом выборе, а необходимо приложить максимум усилий для развития страны, укрепления государственности.
"Для меня Европа означает хорошие пенсии для людей, рабочие места, достойные зарплаты для врачей, учителей. Эту Европу мы должны построить сами, своими руками. Мы никому не нужны - ни Западу, ни Востоку, мы разменная пешка в большой игре, а президент Майя Санду втягивает республику в сложную, опасную игру", - отметил Шор.
Он призвал граждан страны и оппозиционные партии объединиться, чтобы преодолеть экономический кризис в стране и обновить политическую элиту.
"Давайте объединимся, сядем за стол переговоров, забудем обо всех недоразумениях и обидах и свергнем это правительство, которое доведет страну и граждан, в первую очередь, до полной нищеты", - подытожил Шор.
Сам политик находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, но опротестовал приговор. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, а в июне покинул страну, после чего в августе 2019 года его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая по инициативе генпрокуратуры Шор снова был лишен иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
В минувшие выходные партия "Шор "провела в центре Кишинева акцию протеста, которая собрала более 40 тысяч человек.
Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в Кишиневе по вопросу получения Молдавией статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС) - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
12:52
Санду назвала условия для интеграции Молдавии в Евросоюз
 
МолдавияКишиневЕвросоветЕвропаШарль МишельМайя СандуЕвросоюзИлан Шор
 
 
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