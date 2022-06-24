https://ria.ru/20220624/shestvie-1798004500.html
В Ереване началось шествие оппозиции с требованием отставки Пашиняна
В Ереване началось шествие оппозиции с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 24.06.2022
В Ереване началось шествие оппозиции с требованием отставки Пашиняна
Очередное шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, стартовало в пятницу вечером в Ереване, передает... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T20:59
2022-06-24T20:59
2022-06-24T20:59
в мире
франция
армения
азербайджан
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Очередное шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, стартовало в пятницу вечером в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Шествие по центральным улицам столицы началось на площади Франции, где с начала мая до 15 июня был развернут палаточный лагерь оппозиционеров.Демонстранты идут по проспектам и намерены озвучить свои требования у здания Высшего судебного совета на фоне скандала с угрозами в адрес бывшего главы Совета Рубена Вардазаряна.Прошло почти два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.По данным генпрокуратуры, с конца апреля по 17 июня "в связи с различными противоправными действиями участников акций протеста" возбуждено 30 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 53 человека, 28 из которых арестованы на один или два месяца, один человек объявлен в розыск.
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франция
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1798003403_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7d955e094687e3cf8fced1b479378b0c.jpg
Митинг оппозиции в Ереване
В Армении проходит митинг оппозиции.
2022-06-24T20:59
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, армения, азербайджан, никол пашинян
В Ереване началось шествие оппозиции с требованием отставки Пашиняна
Шествие армянской оппозиции, требующей отставки Пашиняна, стартовало в Ереване
ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Очередное шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, стартовало в пятницу вечером в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие по центральным улицам столицы началось на площади Франции
, где с начала мая до 15 июня был развернут палаточный лагерь оппозиционеров.
Демонстранты идут по проспектам и намерены озвучить свои требования у здания Высшего судебного совета на фоне скандала с угрозами в адрес бывшего главы Совета Рубена Вардазаряна.
Прошло почти два месяца с начала массовых протестов в Армении
с требованием отставки Пашиняна
. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану
при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
По данным генпрокуратуры, с конца апреля по 17 июня "в связи с различными противоправными действиями участников акций протеста" возбуждено 30 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 53 человека, 28 из которых арестованы на один или два месяца, один человек объявлен в розыск.