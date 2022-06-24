https://ria.ru/20220624/shestvie-1798004500.html

В Ереване началось шествие оппозиции с требованием отставки Пашиняна

В Ереване началось шествие оппозиции с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 24.06.2022

В Ереване началось шествие оппозиции с требованием отставки Пашиняна

Очередное шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, стартовало в пятницу вечером в Ереване, передает... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T20:59

2022-06-24T20:59

2022-06-24T20:59

в мире

франция

армения

азербайджан

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Очередное шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, стартовало в пятницу вечером в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Шествие по центральным улицам столицы началось на площади Франции, где с начала мая до 15 июня был развернут палаточный лагерь оппозиционеров.Демонстранты идут по проспектам и намерены озвучить свои требования у здания Высшего судебного совета на фоне скандала с угрозами в адрес бывшего главы Совета Рубена Вардазаряна.Прошло почти два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.По данным генпрокуратуры, с конца апреля по 17 июня "в связи с различными противоправными действиями участников акций протеста" возбуждено 30 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 53 человека, 28 из которых арестованы на один или два месяца, один человек объявлен в розыск.

https://ria.ru/20220622/aktsiya-1797285235.html

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армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, армения, азербайджан, никол пашинян