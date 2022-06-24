Рейтинг@Mail.ru
В Ереване началось шествие оппозиции с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/shestvie-1798004500.html
В Ереване началось шествие оппозиции с требованием отставки Пашиняна
В Ереване началось шествие оппозиции с требованием отставки Пашиняна - РИА Новости, 24.06.2022
В Ереване началось шествие оппозиции с требованием отставки Пашиняна
Очередное шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, стартовало в пятницу вечером в Ереване, передает... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T20:59
2022-06-24T20:59
в мире
франция
армения
азербайджан
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1798003403_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d230d95d2da8ef38116be8acbe25842.jpg
ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Очередное шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, стартовало в пятницу вечером в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Шествие по центральным улицам столицы началось на площади Франции, где с начала мая до 15 июня был развернут палаточный лагерь оппозиционеров.Демонстранты идут по проспектам и намерены озвучить свои требования у здания Высшего судебного совета на фоне скандала с угрозами в адрес бывшего главы Совета Рубена Вардазаряна.Прошло почти два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.По данным генпрокуратуры, с конца апреля по 17 июня "в связи с различными противоправными действиями участников акций протеста" возбуждено 30 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 53 человека, 28 из которых арестованы на один или два месяца, один человек объявлен в розыск.
https://ria.ru/20220622/aktsiya-1797285235.html
франция
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Митинг оппозиции в Ереване
В Армении проходит митинг оппозиции.
2022-06-24T20:59
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1798003403_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7d955e094687e3cf8fced1b479378b0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, армения, азербайджан, никол пашинян
20:59 24.06.2022
 
В Ереване началось шествие оппозиции с требованием отставки Пашиняна

Шествие армянской оппозиции, требующей отставки Пашиняна, стартовало в Ереване

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Очередное шествие армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, стартовало в пятницу вечером в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие по центральным улицам столицы началось на площади Франции, где с начала мая до 15 июня был развернут палаточный лагерь оппозиционеров.
Демонстранты идут по проспектам и намерены озвучить свои требования у здания Высшего судебного совета на фоне скандала с угрозами в адрес бывшего главы Совета Рубена Вардазаряна.
Прошло почти два месяца с начала массовых протестов в Армении с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что он пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
По данным генпрокуратуры, с конца апреля по 17 июня "в связи с различными противоправными действиями участников акций протеста" возбуждено 30 уголовных дел, в качестве обвиняемых привлечены 53 человека, 28 из которых арестованы на один или два месяца, один человек объявлен в розыск.
Участники акции протеста в связи с деятельностью биолабораторий в Армении у Национального центра по контролю и профилактике заболеваний в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 13:49
В Ереване прошла акция против действующих в Армении биолабораторий
 
В миреФранцияАрменияАзербайджанНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала