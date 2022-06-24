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ЕС призвал страны-кандидаты присоединиться к антироссийским санкциям
ЕС призвал страны-кандидаты присоединиться к антироссийским санкциям - РИА Новости, 24.06.2022
ЕС призвал страны-кандидаты присоединиться к антироссийским санкциям
Лидеры ЕС договорились продолжить работу над санкциями против РФ, призывают все страны-кандидаты присоединиться к действующим мерам, говорится в опубликованных... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:04
2022-06-24T17:04
2022-06-24T17:21
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
евросовет
совет ес
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Лидеры ЕС договорились продолжить работу над санкциями против РФ, призывают все страны-кандидаты присоединиться к действующим мерам, говорится в опубликованных выводах по итогам прошедшего в Брюсселе европейского саммита."Согласование шестого пакета санкций еще больше усилило давление на Россию... Работа над санкциями будет продолжена, включая усиление их исполнения и предотвращение обхода. Евросовет призывает все страны присоединиться к действующим санкциям, в особенности страны-кандидаты в ЕС", - говорится в документе.Европейские лидеры также призвали Совет ЕС в кратчайшие сроки завершить оформление решения о внесении обхода санкций в список преступлений в Евросоюзе.
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, евросовет, совет ес
Материал дополняется
17:04 24.06.2022 (обновлено: 17:21 24.06.2022)
ЕС призвал страны-кандидаты присоединиться к антироссийским санкциям
Лидеры ЕС призвали страны-кандидаты присоединиться к санкциям против России