https://ria.ru/20220624/samoupravlenie-1797962050.html

В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определят органы самоуправления

В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определят органы самоуправления - РИА Новости, 24.06.2022

В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определят органы самоуправления

В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определяются органы самоуправления, готовятся поставки гуманитарной помощи, сообщил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:22

2022-06-24T18:22

2022-06-24T18:22

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донбасс

украина

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определяются органы самоуправления, готовятся поставки гуманитарной помощи, сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Передовые подразделения НМ ЛНР, по его словам, поделились "всем, чем могли" с людьми: оказывается помощь мирному населению, уже в ближайшее время будут развернуты коридоры для доставки гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20220620/svetlodarsk-1796746177.html

луганская народная республика

донбасс

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луганская народная республика, донбасс, украина