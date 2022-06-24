https://ria.ru/20220624/samoupravlenie-1797962050.html
В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определят органы самоуправления
В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определят органы самоуправления - РИА Новости, 24.06.2022
В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определят органы самоуправления
В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определяются органы самоуправления, готовятся поставки гуманитарной помощи, сообщил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:22
2022-06-24T18:22
2022-06-24T18:22
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донбасс
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определяются органы самоуправления, готовятся поставки гуманитарной помощи, сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Передовые подразделения НМ ЛНР, по его словам, поделились "всем, чем могли" с людьми: оказывается помощь мирному населению, уже в ближайшее время будут развернуты коридоры для доставки гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20220620/svetlodarsk-1796746177.html
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луганская народная республика, донбасс, украина
В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определят органы самоуправления
В Народной милиции ЛНР сообщили, что в Горском и Золотом определят органы самоуправления