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В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определят органы самоуправления - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определят органы самоуправления
В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определят органы самоуправления - РИА Новости, 24.06.2022
В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определят органы самоуправления
В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определяются органы самоуправления, готовятся поставки гуманитарной помощи, сообщил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:22
2022-06-24T18:22
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донбасс
украина
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определяются органы самоуправления, готовятся поставки гуманитарной помощи, сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Передовые подразделения НМ ЛНР, по его словам, поделились "всем, чем могли" с людьми: оказывается помощь мирному населению, уже в ближайшее время будут развернуты коридоры для доставки гуманитарной помощи.
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луганская народная республика, донбасс, украина
18:22 24.06.2022
 
В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определят органы самоуправления

В Народной милиции ЛНР сообщили, что в Горском и Золотом определят органы самоуправления

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОстановка со следами обстрела на въезде в Горское
Остановка со следами обстрела на въезде в Горское - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Остановка со следами обстрела на въезде в Горское. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В освобожденных Горском и Золотом в ЛНР определяются органы самоуправления, готовятся поставки гуманитарной помощи, сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Если мы говорим о новоосвобожденных районах, сейчас там наводится правопорядок, определяются органы самоуправления и уже готовятся поставки гуманитарной помощи для нуждающихся жителей городов Горское и Золотое", - сказал Филипоненко в эфире "России 24".
Передовые подразделения НМ ЛНР, по его словам, поделились "всем, чем могли" с людьми: оказывается помощь мирному населению, уже в ближайшее время будут развернуты коридоры для доставки гуманитарной помощи.
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