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Россия уведомила Бермуды о необходимости дерегистрации самолетов - РИА Новости, 24.06.2022
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Россия уведомила Бермуды о необходимости дерегистрации самолетов
Россия уведомила Бермуды о необходимости дерегистрации самолетов - РИА Новости, 24.06.2022
Россия уведомила Бермуды о необходимости дерегистрации самолетов
Российские авиакомпании направили в адрес Бермудских авиавластей уведомления о необходимости дерегистрации самолетов, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:39
2022-06-24T15:39
россия
международная организация гражданской авиации
рбк (медиагруппа)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство транспорта рф (минтранс россии)
бермуды
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании направили в адрес Бермудских авиавластей уведомления о необходимости дерегистрации самолетов, сообщает Минтранс РФ.Как написало издание РБК в четверг со ссылкой на закрытый бюллетень организации, ICAO утверждает, что в России налицо существенная и до сих пор не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов. Речь шла о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.Минтранс напоминает, что в связи с односторонним аннулированием бермудскими авиавластями сертификатов летной годности российских воздушных судов Россия приостановила действие межправсоглашения с Бермудами, в соответствии с которым функции по надзору за поддержанием летной годности воздушных судов осуществлялись бермудскими авиавластями."В ходе заседания совета ИКАО, состоявшегося 22 июня 2022 года, представитель Российской Федерации при ИКАО заявил о нарушениях со стороны отдельных государств фундаментальных положений Чикагской конвенции, выражающихся в введении нелегитимных односторонних ограничительных мер", - сообщает Минтранс."Перевод самолетов в российский реестр дал возможность Росавиации выполнять функции по надзору за поддержанием летной годности воздушных судов и выдавать сертификаты летной годности, подтверждающие соответствие воздушных судов установленным нормам и требованиям. Такой подход соответствует положениям статей 17–19 Чикагской конвенции, предусматривающих переход регистрации воздушных судов от одного государства к другому и регистрацию или смену регистрации воздушных судов", - отмечает ведомство.
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россия, международная организация гражданской авиации, рбк (медиагруппа), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство транспорта рф (минтранс россии), бермуды
15:39 24.06.2022
 
Россия уведомила Бермуды о необходимости дерегистрации самолетов

Российские авиакомпании уведомили Бермуды о необходимости дерегистрации самолетов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВзлет самолета Boeing 777-300
Взлет самолета Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Взлет самолета Boeing 777-300. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании направили в адрес Бермудских авиавластей уведомления о необходимости дерегистрации самолетов, сообщает Минтранс РФ.
Как написало издание РБК в четверг со ссылкой на закрытый бюллетень организации, ICAO утверждает, что в России налицо существенная и до сих пор не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов. Речь шла о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.
"Российские авиакомпании направили в адрес Бермудских авиавластей уведомления о необходимости дерегистрации воздушных судов. Для исключения нарушения ст. 18 Чикагской конвенции со стороны Бермудских авиавластей им необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Минтранс напоминает, что в связи с односторонним аннулированием бермудскими авиавластями сертификатов летной годности российских воздушных судов Россия приостановила действие межправсоглашения с Бермудами, в соответствии с которым функции по надзору за поддержанием летной годности воздушных судов осуществлялись бермудскими авиавластями.
"В ходе заседания совета ИКАО, состоявшегося 22 июня 2022 года, представитель Российской Федерации при ИКАО заявил о нарушениях со стороны отдельных государств фундаментальных положений Чикагской конвенции, выражающихся в введении нелегитимных односторонних ограничительных мер", - сообщает Минтранс.
"Перевод самолетов в российский реестр дал возможность Росавиации выполнять функции по надзору за поддержанием летной годности воздушных судов и выдавать сертификаты летной годности, подтверждающие соответствие воздушных судов установленным нормам и требованиям. Такой подход соответствует положениям статей 17–19 Чикагской конвенции, предусматривающих переход регистрации воздушных судов от одного государства к другому и регистрацию или смену регистрации воздушных судов", - отмечает ведомство.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 08:59Туризм
Российские авиакомпании намерены делать запчасти для иностранных самолетов
 
РоссияМеждународная организация гражданской авиацииРБК (медиагруппа)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Бермуды
 
 
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