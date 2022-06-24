https://ria.ru/20220624/samolety-1797883708.html

Россия уведомила Бермуды о необходимости дерегистрации самолетов

Россия уведомила Бермуды о необходимости дерегистрации самолетов - РИА Новости, 24.06.2022

Россия уведомила Бермуды о необходимости дерегистрации самолетов

Российские авиакомпании направили в адрес Бермудских авиавластей уведомления о необходимости дерегистрации самолетов, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:39

2022-06-24T15:39

2022-06-24T15:39

россия

международная организация гражданской авиации

рбк (медиагруппа)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство транспорта рф (минтранс россии)

бермуды

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании направили в адрес Бермудских авиавластей уведомления о необходимости дерегистрации самолетов, сообщает Минтранс РФ.Как написало издание РБК в четверг со ссылкой на закрытый бюллетень организации, ICAO утверждает, что в России налицо существенная и до сих пор не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов. Речь шла о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.Минтранс напоминает, что в связи с односторонним аннулированием бермудскими авиавластями сертификатов летной годности российских воздушных судов Россия приостановила действие межправсоглашения с Бермудами, в соответствии с которым функции по надзору за поддержанием летной годности воздушных судов осуществлялись бермудскими авиавластями."В ходе заседания совета ИКАО, состоявшегося 22 июня 2022 года, представитель Российской Федерации при ИКАО заявил о нарушениях со стороны отдельных государств фундаментальных положений Чикагской конвенции, выражающихся в введении нелегитимных односторонних ограничительных мер", - сообщает Минтранс."Перевод самолетов в российский реестр дал возможность Росавиации выполнять функции по надзору за поддержанием летной годности воздушных судов и выдавать сертификаты летной годности, подтверждающие соответствие воздушных судов установленным нормам и требованиям. Такой подход соответствует положениям статей 17–19 Чикагской конвенции, предусматривающих переход регистрации воздушных судов от одного государства к другому и регистрацию или смену регистрации воздушных судов", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20220602/samolety-1792519282.html

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россия, международная организация гражданской авиации, рбк (медиагруппа), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство транспорта рф (минтранс россии), бермуды