Россия уведомила Бермуды о необходимости дерегистрации самолетов
Российские авиакомпании уведомили Бермуды о необходимости дерегистрации самолетов
Взлет самолета Boeing 777-300. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские авиакомпании направили в адрес Бермудских авиавластей уведомления о необходимости дерегистрации самолетов, сообщает Минтранс РФ.
Как написало издание РБК в четверг со ссылкой на закрытый бюллетень организации, ICAO утверждает, что в России налицо существенная и до сих пор не решенная проблема в области обеспечения безопасности полетов. Речь шла о том, что российские самолеты имеют регистрацию в реестре гражданских воздушных судов более чем одной страны, а потому возникает проблема действительности лицензий на их радиооборудование и сертификатов летной годности в целом.
"Российские авиакомпании направили в адрес Бермудских авиавластей уведомления о необходимости дерегистрации воздушных судов. Для исключения нарушения ст. 18 Чикагской конвенции со стороны Бермудских авиавластей им необходимо исключить из своего реестра воздушные суда, зарегистрированные и эксплуатируемые в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Минтранс напоминает, что в связи с односторонним аннулированием бермудскими авиавластями сертификатов летной годности российских воздушных судов Россия приостановила действие межправсоглашения с Бермудами, в соответствии с которым функции по надзору за поддержанием летной годности воздушных судов осуществлялись бермудскими авиавластями.
"В ходе заседания совета ИКАО, состоявшегося 22 июня 2022 года, представитель Российской Федерации при ИКАО заявил о нарушениях со стороны отдельных государств фундаментальных положений Чикагской конвенции, выражающихся в введении нелегитимных односторонних ограничительных мер", - сообщает Минтранс.
"Перевод самолетов в российский реестр дал возможность Росавиации выполнять функции по надзору за поддержанием летной годности воздушных судов и выдавать сертификаты летной годности, подтверждающие соответствие воздушных судов установленным нормам и требованиям. Такой подход соответствует положениям статей 17–19 Чикагской конвенции, предусматривающих переход регистрации воздушных судов от одного государства к другому и регистрацию или смену регистрации воздушных судов", - отмечает ведомство.