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Власти рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76 в Рязани - РИА Новости, 24.06.2022
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Власти рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76 в Рязани
Власти рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76 в Рязани - РИА Новости, 24.06.2022
Власти рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76 в Рязани
Состояние пяти пострадавших после крушения самолета в Рязани стабильное, но тяжёлое, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:21
2022-06-24T09:46
происшествия
рязань
рязанская область
павел малков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Состояние пяти пострадавших после крушения самолета в Рязани стабильное, но тяжёлое, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков."Все службы области сработали оперативно, что позволило спасти выживших. В настоящее время рязанские медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолета. Сейчас их состояние стабильное, но тяжёлое", - написал Малков в своем Telegram-канале.Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.
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рязань
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"Выхожу, все полыхает" – местный житель о падении самолета в Рязани
"Выхожу, все полыхает" – местный житель о падении самолета в Рязани
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происшествия, рязань, рязанская область, павел малков
09:21 24.06.2022 (обновлено: 09:46 24.06.2022)
 
Власти рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76 в Рязани

Врио главы Рязанской области Малков: состояние пострадавших при крушении Ил-76 стабильное

© РИА Новости / Наталья СоловьеваВоенно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Наталья Соловьева
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Состояние пяти пострадавших после крушения самолета в Рязани стабильное, но тяжёлое, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
"Все службы области сработали оперативно, что позволило спасти выживших. В настоящее время рязанские медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолета. Сейчас их состояние стабильное, но тяжёлое", - написал Малков в своем Telegram-канале.
Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.
Военно-транспортный самолёт Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
08:53
Момент крушения Ил-76 в Рязани попал на видео
 
ПроисшествияРязаньРязанская областьПавел Малков
 
 
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