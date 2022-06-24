https://ria.ru/20220624/samolet-1797739909.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76 в Рязани

Власти рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76 в Рязани - РИА Новости, 24.06.2022

Власти рассказали о состоянии пострадавших при крушении Ил-76 в Рязани

Состояние пяти пострадавших после крушения самолета в Рязани стабильное, но тяжёлое, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:21

2022-06-24T09:21

2022-06-24T09:46

происшествия

рязань

рязанская область

павел малков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Состояние пяти пострадавших после крушения самолета в Рязани стабильное, но тяжёлое, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков."Все службы области сработали оперативно, что позволило спасти выживших. В настоящее время рязанские медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолета. Сейчас их состояние стабильное, но тяжёлое", - написал Малков в своем Telegram-канале.Минобороны РФ ранее сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил совершить посадку на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. По данным правительства региона, четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.

https://ria.ru/20220624/samolet-1797735105.html

рязань

рязанская область

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"Выхожу, все полыхает" – местный житель о падении самолета в Рязани "Выхожу, все полыхает" – местный житель о падении самолета в Рязани 2022-06-24T09:21 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязань, рязанская область, павел малков