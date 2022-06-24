https://ria.ru/20220624/rusofobiya-1797821456.html

Краснов сравнил русофобию на Западе с геноцидом

Краснов сравнил русофобию на Западе с геноцидом - РИА Новости, 24.06.2022

Краснов сравнил русофобию на Западе с геноцидом

Инициированная Западом русофобия сравнима с геноцидом по национальному признаку 1930-1940 годов, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:16

2022-06-24T13:16

2022-06-24T13:20

игорь краснов

в мире

россия

евросоюз

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Инициированная Западом русофобия сравнима с геноцидом по национальному признаку 1930-1940 годов, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.В Минске на координационном совете генеральных прокуроров стран СНГ Краснов напомнил о непрекращающихся попытках фальсификации правды об итогах Второй мировой войны и роли советского народа в победе над фашизмом, реабилитации в отдельных странах идеологии нацизма, ее фактического сращивания с официальной государственной политикой. В качестве примера он привел истребление мирных жителей Донбасса, ставшее одной из причин проведения на Украине специальной военной операции.В России расследуется 1152 уголовных дела по фактам жестоких преступлений украинских силовиков, пояснил Краснов. "Я не сомневаюсь в том, что по результатам виновные будут преданы справедливому суду, а развернувшаяся по инициативе ряда западных стран русофобия, сравнимая с периодом геноцида по национальному признаку 30-40-х годов прошлого века, получит свою надлежащую оценку", - сказал он.

https://ria.ru/20220531/liberaly-1791830210.html

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Кирилл Волков

игорь краснов, в мире, россия, евросоюз, генеральная прокуратура рф