13:16 24.06.2022 (обновлено: 13:20 24.06.2022)
Краснов сравнил русофобию на Западе с геноцидом
Генпрокурор Краснов сравнил русофобию на Западе с геноцидом по нацпризнаку 1940-х годов
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Инициированная Западом русофобия сравнима с геноцидом по национальному признаку 1930-1940 годов, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
В Минске на координационном совете генеральных прокуроров стран СНГ Краснов напомнил о непрекращающихся попытках фальсификации правды об итогах Второй мировой войны и роли советского народа в победе над фашизмом, реабилитации в отдельных странах идеологии нацизма, ее фактического сращивания с официальной государственной политикой. В качестве примера он привел истребление мирных жителей Донбасса, ставшее одной из причин проведения на Украине специальной военной операции.
В России расследуется 1152 уголовных дела по фактам жестоких преступлений украинских силовиков, пояснил Краснов. "Я не сомневаюсь в том, что по результатам виновные будут преданы справедливому суду, а развернувшаяся по инициативе ряда западных стран русофобия, сравнимая с периодом геноцида по национальному признаку 30-40-х годов прошлого века, получит свою надлежащую оценку", - сказал он.