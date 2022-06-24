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Глава Ростуризма оценила туристические перспективы Ирана, Пакистана и Сирии - РИА Новости, 24.06.2022
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Туризм
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Глава Ростуризма оценила туристические перспективы Ирана, Пакистана и Сирии
Глава Ростуризма оценила туристические перспективы Ирана, Пакистана и Сирии - РИА Новости, 24.06.2022
Глава Ростуризма оценила туристические перспективы Ирана, Пакистана и Сирии
Иран, Пакистан и Сирия вряд ли могут стать массовыми турнаправлениями, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:52
2022-06-24T16:52
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новости - туризм
иран
пакистан
турция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
сирия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Иран, Пакистан и Сирия вряд ли могут стать массовыми турнаправлениями, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Наверное, в определенной степени они могут пользоваться популярностью, но это далеко не массовые зарубежные направления. К таким относятся Турция и Египет — в первую очередь, потому что там теплое море", — отметила она.Ранее Догузова сообщала, что количество авиарейсов из России в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в настоящее время значительно выросло, необходимо продолжить работу по росту их числа для активизации турпотоков.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участники — Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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туризм, новости - туризм, иран, пакистан, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сирия, египет, шос
16:52 24.06.2022
 
Глава Ростуризма оценила туристические перспективы Ирана, Пакистана и Сирии

Ростуризм: Иран, Пакистан и Сирия вряд ли могут стать массовыми направлениями для отдыха

© Pixabay / m-j-abbasi-dБазар в Исхафане
Базар в Исхафане - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Pixabay / m-j-abbasi-d
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Иран, Пакистан и Сирия вряд ли могут стать массовыми турнаправлениями, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Наверное, в определенной степени они могут пользоваться популярностью, но это далеко не массовые зарубежные направления. К таким относятся Турция и Египет — в первую очередь, потому что там теплое море", — отметила она.
Ранее Догузова сообщала, что количество авиарейсов из России в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в настоящее время значительно выросло, необходимо продолжить работу по росту их числа для активизации турпотоков.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участники — Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмИранПакистанТурцияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)СирияЕгипетШОС
 
 
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