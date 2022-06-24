https://ria.ru/20220624/rosturizm-1797907039.html
Глава Ростуризма оценила туристические перспективы Ирана, Пакистана и Сирии
Глава Ростуризма оценила туристические перспективы Ирана, Пакистана и Сирии - РИА Новости, 24.06.2022
Глава Ростуризма оценила туристические перспективы Ирана, Пакистана и Сирии
Иран, Пакистан и Сирия вряд ли могут стать массовыми турнаправлениями, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:52
2022-06-24T16:52
2022-06-24T16:52
туризм
туризм
новости - туризм
иран
пакистан
турция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787176661_0:177:1920:1257_1920x0_80_0_0_e6de9547866b3446d3738092de0ac1c1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Иран, Пакистан и Сирия вряд ли могут стать массовыми турнаправлениями, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова."Наверное, в определенной степени они могут пользоваться популярностью, но это далеко не массовые зарубежные направления. К таким относятся Турция и Египет — в первую очередь, потому что там теплое море", — отметила она.Ранее Догузова сообщала, что количество авиарейсов из России в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в настоящее время значительно выросло, необходимо продолжить работу по росту их числа для активизации турпотоков.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участники — Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20220508/iran-1787226817.html
иран
пакистан
турция
сирия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787176661_244:0:1920:1257_1920x0_80_0_0_97daac6dfe2bb4be2ca0e2db1209e2e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, иран, пакистан, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), сирия, египет, шос
Глава Ростуризма оценила туристические перспективы Ирана, Пакистана и Сирии
Ростуризм: Иран, Пакистан и Сирия вряд ли могут стать массовыми направлениями для отдыха
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Иран, Пакистан и Сирия вряд ли могут стать массовыми турнаправлениями, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Наверное, в определенной степени они могут пользоваться популярностью, но это далеко не массовые зарубежные направления. К таким относятся Турция и Египет — в первую очередь, потому что там теплое море", — отметила она.
Ранее Догузова сообщала, что количество авиарейсов из России в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в настоящее время значительно выросло, необходимо продолжить работу по росту их числа для активизации турпотоков.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участники — Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.