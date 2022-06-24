https://ria.ru/20220624/rossiya-1797887338.html

Захарова назвала слова Бербок о России циничной ложью

Захарова назвала слова Бербок о России циничной ложью - РИА Новости, 24.06.2022

Захарова назвала слова Бербок о России циничной ложью

Обвинение главы МИД ФРГ Анналены Бербок в использовании РФ голода как оружия - безграмотная и циничная ложь, заявила официальный представитель российского... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:48

2022-06-24T15:48

2022-06-24T15:48

анналена бербок

в мире

россия

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Обвинение главы МИД ФРГ Анналены Бербок в использовании РФ голода как оружия - безграмотная и циничная ложь, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия "использует голод в качестве оружия". Безграмотная и циничная ложь", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Захарова указала, что использовать голод в качестве оружия - "это как раз в исторических традициях Германии"."С начала 2022 года Германия фактически удвоила импорт сельскохозяйственных товаров (по данным авторитетного портала Trading Economics и Офиса федеральной статистики ФРГ), усиленно выкупая с мирового рынка продовольствия излишки. Только в марте этого года в страну было ввезено рекордное количество агропродукции на сумму более 3,4 миллиарда евро. Не похоже, что бы немецкие власти на деле, а не на словах, сильно волновали проблемы потенциального голода", - подчеркнула она, приложив ссылку на документ. "Анналена, главное – не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием", - резюмировала Захарова.Во второй половине дня в Берлине состоится международная конференция по проблемам продовольствия. По словам главы МИД ФРГ, в ней примут участие делегации из 15 стран, в том числе из государств-членов G7. Для участия в конференции в Берлин прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины.США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении РФ, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые могут появиться, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, экономическая война против России пошла не по плану тех, кто ее развязал. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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Кирилл Волков

анналена бербок, в мире, россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии