Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала слова Бербок о России циничной ложью - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/rossiya-1797887338.html
Захарова назвала слова Бербок о России циничной ложью
Захарова назвала слова Бербок о России циничной ложью - РИА Новости, 24.06.2022
Захарова назвала слова Бербок о России циничной ложью
Обвинение главы МИД ФРГ Анналены Бербок в использовании РФ голода как оружия - безграмотная и циничная ложь, заявила официальный представитель российского... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:48
2022-06-24T15:48
анналена бербок
в мире
россия
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_cc25fdee9ecf15116e18bc18fa926166.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Обвинение главы МИД ФРГ Анналены Бербок в использовании РФ голода как оружия - безграмотная и циничная ложь, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова."Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия "использует голод в качестве оружия". Безграмотная и циничная ложь", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Захарова указала, что использовать голод в качестве оружия - "это как раз в исторических традициях Германии"."С начала 2022 года Германия фактически удвоила импорт сельскохозяйственных товаров (по данным авторитетного портала Trading Economics и Офиса федеральной статистики ФРГ), усиленно выкупая с мирового рынка продовольствия излишки. Только в марте этого года в страну было ввезено рекордное количество агропродукции на сумму более 3,4 миллиарда евро. Не похоже, что бы немецкие власти на деле, а не на словах, сильно волновали проблемы потенциального голода", - подчеркнула она, приложив ссылку на документ. "Анналена, главное – не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием", - резюмировала Захарова.Во второй половине дня в Берлине состоится международная конференция по проблемам продовольствия. По словам главы МИД ФРГ, в ней примут участие делегации из 15 стран, в том числе из государств-членов G7. Для участия в конференции в Берлин прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины.США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении РФ, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые могут появиться, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, экономическая война против России пошла не по плану тех, кто ее развязал. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220624/blokada-1797845738.html
https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html
https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html
https://ria.ru/20220624/zerno-1797781724.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_dab89c47335b06f59609d70702d14c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анналена бербок, в мире, россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции в отношении россии
15:48 24.06.2022
 
Захарова назвала слова Бербок о России циничной ложью

Захарова назвала обвинение Бербок России в использовании голода как оружия циничной ложью

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Обвинение главы МИД ФРГ Анналены Бербок в использовании РФ голода как оружия - безграмотная и циничная ложь, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
"Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия "использует голод в качестве оружия". Безграмотная и циничная ложь", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Захарова указала, что использовать голод в качестве оружия - "это как раз в исторических традициях Германии".
Блокада Ленинграда. Родственники везут на кладбище умершего от голода ленинградца - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
14:07
Медведев напомнил Бербок о блокаде Ленинграда
"С начала 2022 года Германия фактически удвоила импорт сельскохозяйственных товаров (по данным авторитетного портала Trading Economics и Офиса федеральной статистики ФРГ), усиленно выкупая с мирового рынка продовольствия излишки. Только в марте этого года в страну было ввезено рекордное количество агропродукции на сумму более 3,4 миллиарда евро. Не похоже, что бы немецкие власти на деле, а не на словах, сильно волновали проблемы потенциального голода", - подчеркнула она, приложив ссылку на документ. "Анналена, главное – не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием", - резюмировала Захарова.
Во второй половине дня в Берлине состоится международная конференция по проблемам продовольствия. По словам главы МИД ФРГ, в ней примут участие делегации из 15 стран, в том числе из государств-членов G7. Для участия в конференции в Берлин прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.
Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины.
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:00
От России требуют кормить весь мир бесплатно
США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении РФ, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые могут появиться, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
По словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, экономическая война против России пошла не по плану тех, кто ее развязал. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
Комбайн во время уборки пшеницы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Запад запрещает кормить голодающий мир тоталитарным зерном из России
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
11:37
Никакой блокады российского зерна нет, заявила Бербок
 
Анналена БербокВ миреРоссияГерманияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала