https://ria.ru/20220624/reklama-1797907317.html

СМИ: в рекламе на YouTube американцам "предложили" украинских беженок

СМИ: в рекламе на YouTube американцам "предложили" украинских беженок - РИА Новости, 24.06.2022

СМИ: в рекламе на YouTube американцам "предложили" украинских беженок

Платформа YouTube разместила перед своими видео рекламу знакомств с украинскими девушками, нацеленную на американских мужчин. Об этом пишет журнал Vice. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:40

2022-06-24T16:40

2022-06-24T17:58

в мире

украина

сша

европа

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Платформа YouTube разместила перед своими видео рекламу знакомств с украинскими девушками, нацеленную на американских мужчин. Об этом пишет журнал Vice.Как отмечается в статье, ролик появился на площадке уже в разгар украинского кризиса, спровоцировавшего приток беженцев в Соединенные Штаты и Европу. По мнению авторов материала, в контексте это выглядит крайне подозрительно.Так, закадровый голос в ролике сообщает, что украинок, как и других славянских женщин, воспитывали в уважении к традиционным ценностям, к тому же они не особо обращают внимание на разницу в возрасте и чаще всего говорят по-английски, поэтому отношения с ними будут "удобными"."Звучит идеально, правда? Так зачем ждать? Дерзай и бери то, что принадлежит тебе", — говорит девушка в камеру в конце рекламы.Ранее в Великобритании сообщили о массовых случаях принуждения украинских беженок к сожительству и интимным отношениям в обмен на помощь. Как заявила британская журналистка Шайма Бахт, она провела эксперимент в соцсетях, некоторое время выдавая себя за украинскую беженку в тематических группах по поиску жилья. За два дня ей пришло 75 "непристойных сообщений и сообщений с сексуальным подтекстом", 41 из них — от одиноких мужчин.

https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795625836.html

https://ria.ru/20220409/ukraina-1782683956.html

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сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, сша, европа, оон