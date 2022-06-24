16:40 24.06.2022 (обновлено: 17:58 24.06.2022)
СМИ: в рекламе на YouTube американцам "предложили" украинских беженок
Vice: YouTube разместил для американцев рекламу знакомств с украинскими беженками
Женщина на контрольно-пропускном пункте Медыка. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Платформа YouTube разместила перед своими видео рекламу знакомств с украинскими девушками, нацеленную на американских мужчин. Об этом пишет журнал Vice.
Как отмечается в статье, ролик появился на площадке уже в разгар украинского кризиса, спровоцировавшего приток беженцев в Соединенные Штаты и Европу. По мнению авторов материала, в контексте это выглядит крайне подозрительно.
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Так, закадровый голос в ролике сообщает, что украинок, как и других славянских женщин, воспитывали в уважении к традиционным ценностям, к тому же они не особо обращают внимание на разницу в возрасте и чаще всего говорят по-английски, поэтому отношения с ними будут "удобными".
"Звучит идеально, правда? Так зачем ждать? Дерзай и бери то, что принадлежит тебе", — говорит девушка в камеру в конце рекламы.
Ранее в Великобритании сообщили о массовых случаях принуждения украинских беженок к сожительству и интимным отношениям в обмен на помощь. Как заявила британская журналистка Шайма Бахт, она провела эксперимент в соцсетях, некоторое время выдавая себя за украинскую беженку в тематических группах по поиску жилья. За два дня ей пришло 75 "непристойных сообщений и сообщений с сексуальным подтекстом", 41 из них — от одиноких мужчин.
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