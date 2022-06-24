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СМИ: в рекламе на YouTube американцам "предложили" украинских беженок - РИА Новости, 24.06.2022
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СМИ: в рекламе на YouTube американцам "предложили" украинских беженок
СМИ: в рекламе на YouTube американцам "предложили" украинских беженок - РИА Новости, 24.06.2022
СМИ: в рекламе на YouTube американцам "предложили" украинских беженок
Платформа YouTube разместила перед своими видео рекламу знакомств с украинскими девушками, нацеленную на американских мужчин. Об этом пишет журнал Vice. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:40
2022-06-24T17:58
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Платформа YouTube разместила перед своими видео рекламу знакомств с украинскими девушками, нацеленную на американских мужчин. Об этом пишет журнал Vice.Как отмечается в статье, ролик появился на площадке уже в разгар украинского кризиса, спровоцировавшего приток беженцев в Соединенные Штаты и Европу. По мнению авторов материала, в контексте это выглядит крайне подозрительно.Так, закадровый голос в ролике сообщает, что украинок, как и других славянских женщин, воспитывали в уважении к традиционным ценностям, к тому же они не особо обращают внимание на разницу в возрасте и чаще всего говорят по-английски, поэтому отношения с ними будут "удобными"."Звучит идеально, правда? Так зачем ждать? Дерзай и бери то, что принадлежит тебе", — говорит девушка в камеру в конце рекламы.Ранее в Великобритании сообщили о массовых случаях принуждения украинских беженок к сожительству и интимным отношениям в обмен на помощь. Как заявила британская журналистка Шайма Бахт, она провела эксперимент в соцсетях, некоторое время выдавая себя за украинскую беженку в тематических группах по поиску жилья. За два дня ей пришло 75 "непристойных сообщений и сообщений с сексуальным подтекстом", 41 из них — от одиноких мужчин.
https://ria.ru/20220616/bezhentsy-1795625836.html
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60
353
60
в мире, украина, сша, европа, оон
16:40 24.06.2022 (обновлено: 17:58 24.06.2022)
 
СМИ: в рекламе на YouTube американцам "предложили" украинских беженок

Vice: YouTube разместил для американцев рекламу знакомств с украинскими беженками

© AFP 2022 / Wojtek Radwanski Женщина на контрольно-пропускном пункте Медыка
Женщина на контрольно-пропускном пункте Медыка - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
Женщина на контрольно-пропускном пункте Медыка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Платформа YouTube разместила перед своими видео рекламу знакомств с украинскими девушками, нацеленную на американских мужчин. Об этом пишет журнал Vice.
Как отмечается в статье, ролик появился на площадке уже в разгар украинского кризиса, спровоцировавшего приток беженцев в Соединенные Штаты и Европу. По мнению авторов материала, в контексте это выглядит крайне подозрительно.
Беженцы с Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Швейцарцев утомили украинские беженцы
Так, закадровый голос в ролике сообщает, что украинок, как и других славянских женщин, воспитывали в уважении к традиционным ценностям, к тому же они не особо обращают внимание на разницу в возрасте и чаще всего говорят по-английски, поэтому отношения с ними будут "удобными".
"Звучит идеально, правда? Так зачем ждать? Дерзай и бери то, что принадлежит тебе", — говорит девушка в камеру в конце рекламы.
Ранее в Великобритании сообщили о массовых случаях принуждения украинских беженок к сожительству и интимным отношениям в обмен на помощь. Как заявила британская журналистка Шайма Бахт, она провела эксперимент в соцсетях, некоторое время выдавая себя за украинскую беженку в тематических группах по поиску жилья. За два дня ей пришло 75 "непристойных сообщений и сообщений с сексуальным подтекстом", 41 из них — от одиноких мужчин.
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