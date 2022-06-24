https://ria.ru/20220624/reki-1797791008.html

Подземные реки Москвы. Куда ведет люк в асфальте?

Подземные реки Москвы. Куда ведет люк в асфальте? - РИА Новости, 24.06.2022

Подземные реки Москвы. Куда ведет люк в асфальте?

Больше 100 рек в Москве заключены под землю (и это кроме знаменитой Неглинки). Как туда попасть, и почему некоторые люки-колодцы в асфальте - не ведут вообще никуда? Рассказываем, есть ли в подземных коллекторах риск наткнуться на экзотических тараканов или труп, почему под землей всегда тепло, и можно ли там заблудиться.

2022-06-24T12:00

2022-06-24T12:00

2022-06-24T11:59

какая-то мистика

подкаст

история

москва

легенды

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Подземные реки Москвы. Куда ведет люк в асфальте? Больше 100 рек в Москве заключены под землю (и это кроме знаменитой Неглинки). Как туда попасть, и почему некоторые люки-колодцы в асфальте - не ведут вообще никуда? Рассказываем, есть ли в подземных коллекторах риск наткнуться на экзотических тараканов или труп, почему под землей всегда тепло, и можно ли там заблудиться. audio/mpeg

Подземные реки Москвы. Куда ведет люк в асфальте? Больше 100 рек в Москве заключены под землю (и это кроме знаменитой Неглинки). Как туда попасть, и почему некоторые люки-колодцы в асфальте - не ведут вообще никуда? Рассказываем, есть ли в подземных коллекторах риск наткнуться на экзотических тараканов или труп, почему под землей всегда тепло, и можно ли там заблудиться. audio/mpeg

Почему реку, которая раньше текла в центре Москвы, заключили в трубу, и можно ли под землей увидеть “мистические” явления - рассказывает экскурсовод и диггер Даниил Давыдов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Звукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграм и канал в Яндекс.Дзене

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