https://ria.ru/20220624/provokatsiya-1797885644.html

Слуцкий прокомментировал статью о национализации "Северного потока — 2"

Слуцкий прокомментировал статью о национализации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.06.2022

Слуцкий прокомментировал статью о национализации "Северного потока — 2"

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что статья в Spiegel о возможности национализации части... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:44

2022-06-24T15:44

2022-06-24T15:45

германия

европа

леонид слуцкий (политик)

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что статья в Spiegel о возможности национализации части газопровода "Северный поток 2" может быть провокационным вбросом.Ранее Spiegel сообщил, что минэкономики Германии рассматривает возможность национализации части газопровода, который находится на территории страны, затем ее можно будет подключить к плавучему терминалу СПГ."Статья в Spiegel может быть провокационным вбросом. Поэтому предпочел бы говорить исключительно по факту принятых решений. Но подобные материалы говорят о развитии мощнейшего топливного кризиса. Причина очевидна. Это противоправные антироссийские санкций. Европа не может обойтись без российского газа", - сказал Слуцкий.В целом, по его словам, "Северный проток 2" – крупнейший совместный экономический проект, реализация которого на данном этапе была принесена "в жертву русофобской политике коллективного Запада", что является очевидным.

https://ria.ru/20220624/germaniya-1797800883.html

https://ria.ru/20220624/potok-1797817025.html

германия

европа

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Дарья Буймова

германия, европа, леонид слуцкий (политик), в мире