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Слуцкий прокомментировал статью о национализации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.06.2022
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Слуцкий прокомментировал статью о национализации "Северного потока — 2"
Слуцкий прокомментировал статью о национализации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 24.06.2022
Слуцкий прокомментировал статью о национализации "Северного потока — 2"
Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что статья в Spiegel о возможности национализации части... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:44
2022-06-24T15:45
германия
европа
леонид слуцкий (политик)
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что статья в Spiegel о возможности национализации части газопровода "Северный поток 2" может быть провокационным вбросом.Ранее Spiegel сообщил, что минэкономики Германии рассматривает возможность национализации части газопровода, который находится на территории страны, затем ее можно будет подключить к плавучему терминалу СПГ."Статья в Spiegel может быть провокационным вбросом. Поэтому предпочел бы говорить исключительно по факту принятых решений. Но подобные материалы говорят о развитии мощнейшего топливного кризиса. Причина очевидна. Это противоправные антироссийские санкций. Европа не может обойтись без российского газа", - сказал Слуцкий.В целом, по его словам, "Северный проток 2" – крупнейший совместный экономический проект, реализация которого на данном этапе была принесена "в жертву русофобской политике коллективного Запада", что является очевидным.
https://ria.ru/20220624/germaniya-1797800883.html
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германия, европа, леонид слуцкий (политик), в мире
15:44 24.06.2022 (обновлено: 15:45 24.06.2022)
 
Слуцкий прокомментировал статью о национализации "Северного потока — 2"

Глава ЛДПР Слуцкий: статья о национализации "Северного потока — 2" может быть провокацией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Северный поток-2" в Германии
Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Северный поток-2" в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что статья в Spiegel о возможности национализации части газопровода "Северный поток 2" может быть провокационным вбросом.
Ранее Spiegel сообщил, что минэкономики Германии рассматривает возможность национализации части газопровода, который находится на территории страны, затем ее можно будет подключить к плавучему терминалу СПГ.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
12:28
Песков: заявлений о национализации Берлином "Северного потока — 2" нет
"Статья в Spiegel может быть провокационным вбросом. Поэтому предпочел бы говорить исключительно по факту принятых решений. Но подобные материалы говорят о развитии мощнейшего топливного кризиса. Причина очевидна. Это противоправные антироссийские санкций. Европа не может обойтись без российского газа", - сказал Слуцкий.
В целом, по его словам, "Северный проток 2" – крупнейший совместный экономический проект, реализация которого на данном этапе была принесена "в жертву русофобской политике коллективного Запада", что является очевидным.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
13:05
Минэкономики ФРГ не ответило на вопрос о планах по "Северному потоку — 2"
 
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