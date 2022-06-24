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США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022
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США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин
США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022
США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин
США были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь на 17 миллиардов долларов больше стали покупать, а не продавать, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:25
2022-06-24T16:44
сша
владимир путин
в мире
экономика
брикс
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь на 17 миллиардов долларов больше стали покупать, а не продавать, сообщил президент России Владимир Путин."Те же Соединенные Штаты были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь у них больше, по-моему, на 17 млрд долларов они покупают, чем продают", - сказал Путин в ходе выступления на саммите БРИКС.
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сша, владимир путин, в мире, экономика, брикс
Материал дополняется
16:25 24.06.2022 (обновлено: 16:44 24.06.2022)
 
США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин

Путин: США совсем недавно были экспортером продовольствия, а теперь стали покупать

© AP Photo / Melinda DeslatteМестные жители в очереди в магазин в Батон-Руж, штат Луизиана, США
Местные жители в очереди в магазин в Батон-Руж, штат Луизиана, США - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Melinda Deslatte
Местные жители в очереди в магазин в Батон-Руж, штат Луизиана, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь на 17 миллиардов долларов больше стали покупать, а не продавать, сообщил президент России Владимир Путин.
"Те же Соединенные Штаты были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь у них больше, по-моему, на 17 млрд долларов они покупают, чем продают", - сказал Путин в ходе выступления на саммите БРИКС.
Флаг США на здании посольства США в Женеве - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 23:43
США обеспокоены влиянием антироссийских санкций на рынок продовольствия
 
СШАВладимир ПутинВ миреЭкономикаБРИКС
 
 
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