https://ria.ru/20220624/prodovolstvie-1797902153.html
США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин
США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022
США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин
США были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь на 17 миллиардов долларов больше стали покупать, а не продавать, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:25
2022-06-24T16:25
2022-06-24T16:44
сша
владимир путин
в мире
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь на 17 миллиардов долларов больше стали покупать, а не продавать, сообщил президент России Владимир Путин."Те же Соединенные Штаты были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь у них больше, по-моему, на 17 млрд долларов они покупают, чем продают", - сказал Путин в ходе выступления на саммите БРИКС.
https://ria.ru/20220622/ssha-1797442854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин, в мире, экономика, брикс
Материал дополняется
16:25 24.06.2022 (обновлено: 16:44 24.06.2022)
США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин
Путин: США совсем недавно были экспортером продовольствия, а теперь стали покупать