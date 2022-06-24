https://ria.ru/20220624/prodovolstvie-1797902153.html

США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин

США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин - РИА Новости, 24.06.2022

США превратились из экспортера продовольствия в импортера, заявил Путин

США были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь на 17 миллиардов долларов больше стали покупать, а не продавать, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:25

2022-06-24T16:25

2022-06-24T16:44

сша

владимир путин

в мире

экономика

брикс

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. США были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь на 17 миллиардов долларов больше стали покупать, а не продавать, сообщил президент России Владимир Путин."Те же Соединенные Штаты были совсем недавно экспортером продовольствия, а теперь у них больше, по-моему, на 17 млрд долларов они покупают, чем продают", - сказал Путин в ходе выступления на саммите БРИКС.

https://ria.ru/20220622/ssha-1797442854.html

сша

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, владимир путин, в мире, экономика, брикс