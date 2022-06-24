https://ria.ru/20220624/predprinimateli-1797982929.html
Предпринимателям Тамбовщины создали щадящий режим
Предпринимателям Тамбовщины создали щадящий режим - РИА Новости, 24.06.2022
Предпринимателям Тамбовщины создали щадящий режим
Налоги с коммерческой недвижимости площадью до 500 квадратных метров в Тамбовской области будут взиматься по инвентаризационной, а не по кадастровой стоимости;... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:31
2022-06-24T19:31
2022-06-24T19:31
тамбовская область
максим егоров
тамбовская область
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ТАМБОВ, 24 июн - РИА Новости. Налоги с коммерческой недвижимости площадью до 500 квадратных метров в Тамбовской области будут взиматься по инвентаризационной, а не по кадастровой стоимости; соответствующий закон приняли в пятницу депутаты областной думы, сообщает пресс-служба обладминистрации.С данной законодательной инициативой выступил глава области Максим Егоров.Согласно закону, в 2022 году владельцы 9034 объектов коммерческой недвижимости небольшой площади будут облагаться имущественным налогом в щадящем режиме."Принят важный закон. Это была большая просьба предпринимателей, и мы их поддержали", – отметил Егоров.
https://ria.ru/20220520/promkompleks-1789761473.html
тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, тамбовская область
ТАМБОВ, 24 июн - РИА Новости. Налоги с коммерческой недвижимости площадью до 500 квадратных метров в Тамбовской области будут взиматься по инвентаризационной, а не по кадастровой стоимости; соответствующий закон приняли в пятницу депутаты областной думы, сообщает пресс-служба обладминистрации.
С данной законодательной инициативой выступил глава области Максим Егоров
.
Согласно закону, в 2022 году владельцы 9034 объектов коммерческой недвижимости небольшой площади будут облагаться имущественным налогом в щадящем режиме.
"Принят важный закон. Это была большая просьба предпринимателей, и мы их поддержали", – отметил Егоров.