https://ria.ru/20220624/predprinimateli-1797982929.html

Предпринимателям Тамбовщины создали щадящий режим

Предпринимателям Тамбовщины создали щадящий режим - РИА Новости, 24.06.2022

Предпринимателям Тамбовщины создали щадящий режим

Налоги с коммерческой недвижимости площадью до 500 квадратных метров в Тамбовской области будут взиматься по инвентаризационной, а не по кадастровой стоимости;... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:31

2022-06-24T19:31

2022-06-24T19:31

тамбовская область

максим егоров

тамбовская область

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ТАМБОВ, 24 июн - РИА Новости. Налоги с коммерческой недвижимости площадью до 500 квадратных метров в Тамбовской области будут взиматься по инвентаризационной, а не по кадастровой стоимости; соответствующий закон приняли в пятницу депутаты областной думы, сообщает пресс-служба обладминистрации.С данной законодательной инициативой выступил глава области Максим Егоров.Согласно закону, в 2022 году владельцы 9034 объектов коммерческой недвижимости небольшой площади будут облагаться имущественным налогом в щадящем режиме."Принят важный закон. Это была большая просьба предпринимателей, и мы их поддержали", – отметил Егоров.

https://ria.ru/20220520/promkompleks-1789761473.html

тамбовская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим егоров, тамбовская область