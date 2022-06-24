Рейтинг@Mail.ru
Предпринимателям Тамбовщины создали щадящий режим - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20220624/predprinimateli-1797982929.html
Предпринимателям Тамбовщины создали щадящий режим
Предпринимателям Тамбовщины создали щадящий режим - РИА Новости, 24.06.2022
Предпринимателям Тамбовщины создали щадящий режим
Налоги с коммерческой недвижимости площадью до 500 квадратных метров в Тамбовской области будут взиматься по инвентаризационной, а не по кадастровой стоимости;... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:31
2022-06-24T19:31
тамбовская область
максим егоров
тамбовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_82c046c247e2b0857e2e653b631c43c5.jpg
ТАМБОВ, 24 июн - РИА Новости. Налоги с коммерческой недвижимости площадью до 500 квадратных метров в Тамбовской области будут взиматься по инвентаризационной, а не по кадастровой стоимости; соответствующий закон приняли в пятницу депутаты областной думы, сообщает пресс-служба обладминистрации.С данной законодательной инициативой выступил глава области Максим Егоров.Согласно закону, в 2022 году владельцы 9034 объектов коммерческой недвижимости небольшой площади будут облагаться имущественным налогом в щадящем режиме."Принят важный закон. Это была большая просьба предпринимателей, и мы их поддержали", – отметил Егоров.
https://ria.ru/20220520/promkompleks-1789761473.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602620065_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_931994098f62abd8825174f5340afdb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим егоров, тамбовская область
19:31 24.06.2022
 

Предпринимателям Тамбовщины создали щадящий режим

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 24 июн - РИА Новости. Налоги с коммерческой недвижимости площадью до 500 квадратных метров в Тамбовской области будут взиматься по инвентаризационной, а не по кадастровой стоимости; соответствующий закон приняли в пятницу депутаты областной думы, сообщает пресс-служба обладминистрации.
С данной законодательной инициативой выступил глава области Максим Егоров.
Согласно закону, в 2022 году владельцы 9034 объектов коммерческой недвижимости небольшой площади будут облагаться имущественным налогом в щадящем режиме.
"Принят важный закон. Это была большая просьба предпринимателей, и мы их поддержали", – отметил Егоров.
Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 16:06Тамбовская область
Егоров: промкомплекс Тамбовской области показывает положительную динамику
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровТамбовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала