https://ria.ru/20220624/pomolvka-1797766361.html

Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата в ЕС "помолвкой"

Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата в ЕС "помолвкой" - РИА Новости, 24.06.2022

Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата в ЕС "помолвкой"

Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС "помолвкой", которая повлечет за собой... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:51

2022-06-24T10:51

2022-06-24T10:51

в мире

украина

евросоюз

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС "помолвкой", которая повлечет за собой членство в Евросоюзе."В плоскости не политической, а человеческих отношений получение статуса кандидата ЕС – это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба и симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым", - заявил Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.По его словам, предоставление статуса кандидата в ЕС – точка невозврата, которая повлечет за собой членство Украины в Евросоюзе.Зеленский также отметил, что отныне Украина сможет привлекаться к работе отдельных органов и новых программ в Евросоюзе, доступ к которым ограничен для третьих стран."Сегодня мы избавились от этого унизительного определения. Украина никогда не была таковой по существу. Но официальная терминология называла нас так. Мы избавились от этого, мы не третья страна, не десятая, не сотая – мы будущий член ЕС", - добавил он.В четверг главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав союза.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797712894.html

https://ria.ru/20220623/makron-1797706939.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, евросоюз, владимир зеленский