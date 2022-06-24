Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата в ЕС "помолвкой" - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/pomolvka-1797766361.html
Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата в ЕС "помолвкой"
Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата в ЕС "помолвкой" - РИА Новости, 24.06.2022
Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата в ЕС "помолвкой"
Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС "помолвкой", которая повлечет за собой... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:51
2022-06-24T10:51
в мире
украина
евросоюз
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_da58940eafb4c01578b167ad8cf216c8.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС "помолвкой", которая повлечет за собой членство в Евросоюзе."В плоскости не политической, а человеческих отношений получение статуса кандидата ЕС – это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба и симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым", - заявил Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.По его словам, предоставление статуса кандидата в ЕС – точка невозврата, которая повлечет за собой членство Украины в Евросоюзе.Зеленский также отметил, что отныне Украина сможет привлекаться к работе отдельных органов и новых программ в Евросоюзе, доступ к которым ограничен для третьих стран."Сегодня мы избавились от этого унизительного определения. Украина никогда не была таковой по существу. Но официальная терминология называла нас так. Мы избавились от этого, мы не третья страна, не десятая, не сотая – мы будущий член ЕС", - добавил он.В четверг главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав союза.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797712894.html
https://ria.ru/20220623/makron-1797706939.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786424014_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_c9ec460e40230a524817a8e1dee3e575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, владимир зеленский
10:51 24.06.2022
 
Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата в ЕС "помолвкой"

Зеленский назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС "помолвкой"

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС "помолвкой", которая повлечет за собой членство в Евросоюзе.
"В плоскости не политической, а человеческих отношений получение статуса кандидата ЕС – это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба и симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым", - заявил Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.
По его словам, предоставление статуса кандидата в ЕС – точка невозврата, которая повлечет за собой членство Украины в Евросоюзе.
Зеленский также отметил, что отныне Украина сможет привлекаться к работе отдельных органов и новых программ в Евросоюзе, доступ к которым ограничен для третьих стран.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 23:25
Как кредит обитателям психушки: французы высказались о приеме Украины в ЕС
"Сегодня мы избавились от этого унизительного определения. Украина никогда не была таковой по существу. Но официальная терминология называла нас так. Мы избавились от этого, мы не третья страна, не десятая, не сотая – мы будущий член ЕС", - добавил он.
В четверг главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав союза.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 22:26
Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для России
 
В миреУкраинаЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала