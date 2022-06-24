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В Турции могут ввести смертную казнь за поджоги лесов - РИА Новости, 24.06.2022
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В Турции могут ввести смертную казнь за поджоги лесов
В Турции могут ввести смертную казнь за поджоги лесов - РИА Новости, 24.06.2022
В Турции могут ввести смертную казнь за поджоги лесов
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости обсуждения наказания за поджоги лесов, вплоть до возможности смертной казни. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:59
2022-06-24T18:59
в мире
сулейман сойлу
турция
мармарис
мугла (провинция)
евросоюз
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости обсуждения наказания за поджоги лесов, вплоть до возможности смертной казни.Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник сообщило, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. Эрдоган совершил в среду вертолетную инспекцию в Мармарисе. У турецких властей были подозрения о диверсии. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщал, что задержанный в связи с лесными пожарами в Мармарисе признался в умышленном поджоге. По словам Сойлу, злоумышленник сказал, что разозлился и сжег лес из-за давнего коммерческого спора в этом регионе и что был пьян, когда это делал."Мы должны понять, где поставить точку в наказании. Казнь? Должна быть казнь. Это следует обсудить, и мы должны обстоятельно подумать над этим", - сказал Эрдоган журналистам.Смертная казнь в Турции была отменена в мае 2004 года, поскольку этого требовали условия вступления республики в ЕС. Эрдоган неоднократно в своих заявлениях говорил о необходимости восстановить в республике смертную казнь, считая ее отмену серьезной ошибкой.
https://ria.ru/20220622/turtsiya-1797437179.html
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мармарис
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в мире, сулейман сойлу, турция, мармарис, мугла (провинция), евросоюз, реджеп тайип эрдоган
18:59 24.06.2022
 
В Турции могут ввести смертную казнь за поджоги лесов

Эрдоган: необходимо обсудить наказание за поджоги лесов, вплоть до смертной казни

© Sputnik / Туран Салджи / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Турции
Лесной пожар в Турции - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Sputnik / Туран Салджи
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Лесной пожар в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости обсуждения наказания за поджоги лесов, вплоть до возможности смертной казни.
Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник сообщило, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. Эрдоган совершил в среду вертолетную инспекцию в Мармарисе. У турецких властей были подозрения о диверсии. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщал, что задержанный в связи с лесными пожарами в Мармарисе признался в умышленном поджоге. По словам Сойлу, злоумышленник сказал, что разозлился и сжег лес из-за давнего коммерческого спора в этом регионе и что был пьян, когда это делал.
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"Мы должны понять, где поставить точку в наказании. Казнь? Должна быть казнь. Это следует обсудить, и мы должны обстоятельно подумать над этим", - сказал Эрдоган журналистам.
Смертная казнь в Турции была отменена в мае 2004 года, поскольку этого требовали условия вступления республики в ЕС. Эрдоган неоднократно в своих заявлениях говорил о необходимости восстановить в республике смертную казнь, считая ее отмену серьезной ошибкой.
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В миреСулейман СойлуТурцияМармарисМугла (провинция)ЕвросоюзРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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