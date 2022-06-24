https://ria.ru/20220624/podzhogi-1797974132.html

В Турции могут ввести смертную казнь за поджоги лесов

В Турции могут ввести смертную казнь за поджоги лесов - РИА Новости, 24.06.2022

В Турции могут ввести смертную казнь за поджоги лесов

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости обсуждения наказания за поджоги лесов, вплоть до возможности смертной казни. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:59

2022-06-24T18:59

2022-06-24T18:59

в мире

сулейман сойлу

турция

мармарис

мугла (провинция)

евросоюз

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости обсуждения наказания за поджоги лесов, вплоть до возможности смертной казни.Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции во вторник сообщило, что крупный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, из-за сильных порывов ветра огонь продолжает распространяться. Эрдоган совершил в среду вертолетную инспекцию в Мармарисе. У турецких властей были подозрения о диверсии. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщал, что задержанный в связи с лесными пожарами в Мармарисе признался в умышленном поджоге. По словам Сойлу, злоумышленник сказал, что разозлился и сжег лес из-за давнего коммерческого спора в этом регионе и что был пьян, когда это делал."Мы должны понять, где поставить точку в наказании. Казнь? Должна быть казнь. Это следует обсудить, и мы должны обстоятельно подумать над этим", - сказал Эрдоган журналистам.Смертная казнь в Турции была отменена в мае 2004 года, поскольку этого требовали условия вступления республики в ЕС. Эрдоган неоднократно в своих заявлениях говорил о необходимости восстановить в республике смертную казнь, считая ее отмену серьезной ошибкой.

https://ria.ru/20220622/turtsiya-1797437179.html

https://ria.ru/20220623/turtsiya-1797560940.html

турция

мармарис

мугла (провинция)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сулейман сойлу, турция, мармарис, мугла (провинция), евросоюз, реджеп тайип эрдоган