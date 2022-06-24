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Более 230 маршрутов автобусов и трамваев запустили до пляжей МО
Более 230 маршрутов автобусов и трамваев запустили до пляжей МО - РИА Новости, 24.06.2022
Более 230 маршрутов автобусов и трамваев запустили до пляжей МО
В Московской области действуют 236 маршрутов общественного транспорта, которые помогают добраться до популярных пляжей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:39
2022-06-24T17:39
2022-06-24T17:39
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. В Московской области действуют 236 маршрутов общественного транспорта, которые помогают добраться до популярных пляжей. Об этом сообщил телеканал "360"."Добраться до более чем 200 зон отдыха можно на 236 пляжных маршрутах общественного транспорта. В транспортной работе задействовано более 700 автобусов. На всех маршрутах обеспечен прием безналичной оплаты проезда банковскими и транспортными картами, а также действуют меры социальной поддержки для льготных категорий граждан Подмосковья и Москвы", – рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.Маршруты проложены в самых социально значимых районах. Больше всего пляжных маршрутов в Коломне – там проходит примерно 45 автобусных маршрутов и шесть трамвайных. Например, до пляжа Щурово можно доехать по 12 маршрутам. Еще восемь маршрутов ведут к пляжу Бочманово. По выходным к этому пляжу также можно добраться на катере от причала Бочманово: в субботу он отправляется в 7.00, в воскресенье — в 16.30, в праздничные дни — в 12.00 и 16.30.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости.
В Московской области действуют 236 маршрутов общественного транспорта, которые помогают добраться до популярных пляжей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Добраться до более чем 200 зон отдыха можно на 236 пляжных маршрутах общественного транспорта. В транспортной работе задействовано более 700 автобусов. На всех маршрутах обеспечен прием безналичной оплаты проезда банковскими и транспортными картами, а также действуют меры социальной поддержки для льготных категорий граждан Подмосковья и Москвы", – рассказала зампред правительства Московской области Анна Кротова.
Маршруты проложены в самых социально значимых районах. Больше всего пляжных маршрутов в Коломне – там проходит примерно 45 автобусных маршрутов и шесть трамвайных. Например, до пляжа Щурово можно доехать по 12 маршрутам. Еще восемь маршрутов ведут к пляжу Бочманово. По выходным к этому пляжу также можно добраться на катере от причала Бочманово: в субботу он отправляется в 7.00, в воскресенье — в 16.30, в праздничные дни — в 12.00 и 16.30.