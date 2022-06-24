https://ria.ru/20220624/planety-1797713336.html

Парад планет. Видеотрансляция

Парад планет. Видеотрансляция - РИА Новости, 24.06.2022

Парад планет. Видеотрансляция

Жители России в ночь с 23 на 24 июня могут увидеть уникальный парад планет — астрономическое явление, при котором планеты выстраиваются в один ряд и их можно... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T02:21

2022-06-24T02:21

2022-06-24T02:21

наука

космос - риа наука

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Жители России в ночь с 23 на 24 июня могут увидеть уникальный парад планет — астрономическое явление, при котором планеты выстраиваются в один ряд и их можно наблюдать невысоко над горизонтом. В небе над Москвой можно увидеть шесть планет, в том числе четыре — Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн — невооруженным взглядом.

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

наука, космос - риа наука, видео