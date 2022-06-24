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Парад планет. Видеотрансляция - РИА Новости, 24.06.2022
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Парад планет. Видеотрансляция
Парад планет. Видеотрансляция - РИА Новости, 24.06.2022
Парад планет. Видеотрансляция
Жители России в ночь с 23 на 24 июня могут увидеть уникальный парад планет — астрономическое явление, при котором планеты выстраиваются в один ряд и их можно... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T02:21
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наука
космос - риа наука
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Жители России в ночь с 23 на 24 июня могут увидеть уникальный парад планет — астрономическое явление, при котором планеты выстраиваются в один ряд и их можно наблюдать невысоко над горизонтом. В небе над Москвой можно увидеть шесть планет, в том числе четыре — Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн — невооруженным взглядом.
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наука, космос - риа наука, видео
Парад планет. Видеотрансляция
Жители России в ночь с 23 на 24 июня могут увидеть уникальный парад планет — астрономическое явление, при котором планеты выстраиваются в один ряд и их можно наблюдать невысоко над горизонтом. В небе над Москвой можно увидеть шесть планет, в том числе четыре — Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн — невооруженным взглядом.
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PT1S
02:21 24.06.2022
 

Парад планет. Видеотрансляция

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Жители России в ночь с 23 на 24 июня могут увидеть уникальный парад планет — астрономическое явление, при котором планеты выстраиваются в один ряд и их можно наблюдать невысоко над горизонтом. В небе над Москвой можно увидеть шесть планет, в том числе четыре — Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн — невооруженным взглядом.
 
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