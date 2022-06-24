https://ria.ru/20220624/planety-1797713336.html
Парад планет. Видеотрансляция
Парад планет. Видеотрансляция - РИА Новости, 24.06.2022
Парад планет. Видеотрансляция
Жители России в ночь с 23 на 24 июня могут увидеть уникальный парад планет — астрономическое явление, при котором планеты выстраиваются в один ряд и их можно... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T02:21
2022-06-24T02:21
2022-06-24T02:21
наука
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797698116_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_bd8447264e2615e062619c6db8b41f2f.jpg
Жители России в ночь с 23 на 24 июня могут увидеть уникальный парад планет — астрономическое явление, при котором планеты выстраиваются в один ряд и их можно наблюдать невысоко над горизонтом. В небе над Москвой можно увидеть шесть планет, в том числе четыре — Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн — невооруженным взглядом.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797698116_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_a2ce817b7ebb2348aed6f63b27c436b4.jpg
LIVE: Парад планет
LIVE: Парад планет
2022-06-24T02:21
true
PT1S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, космос - риа наука, видео
Парад планет. Видеотрансляция
Жители России в ночь с 23 на 24 июня могут увидеть уникальный парад планет — астрономическое явление, при котором планеты выстраиваются в один ряд и их можно наблюдать невысоко над горизонтом. В небе над Москвой можно увидеть шесть планет, в том числе четыре — Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн — невооруженным взглядом.
2022-06-24T02:21
true
PT1S
Парад планет. Видеотрансляция
Жители России в ночь с 23 на 24 июня могут увидеть уникальный парад планет — астрономическое явление, при котором планеты выстраиваются в один ряд и их можно наблюдать невысоко над горизонтом. В небе над Москвой можно увидеть шесть планет, в том числе четыре — Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн — невооруженным взглядом.