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Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220624/pinkfloyd-1797971355.html
Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки, пишут СМИ
Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки, пишут СМИ
Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки и возможность создавать продукцию на основе бренда группы, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:49
2022-06-24T19:49
культура
новости культуры
музыка
pink floyd
сша
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки и возможность создавать продукцию на основе бренда группы, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным издания, участники коллектива хотят заключить сделку на сумму не менее 500 миллионов долларов. Если она состоится, то станет одной из крупнейших продаж в истории индустрии.Представитель команды пока отказывается комментировать это решение. Среди потенциальных покупателей Warner Music Group Corp., Sony Music Entertainment and BMG, утверждает Bloomberg.Pink Floyd была основана в1965 году Ричардом Райтом, Роджером Уотерсом, Ником Мейсоном и Сидом Барреттом. Среди самых популярных альбомов группы "Dark Side of the Moon" and "The Wall" — они определили развитие музыки в 1970-х годах. Команда в числе самых продаваемых коллективов. Только в США было куплено 75 миллионов экземпляров их альбомов.
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Елена Громова
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новости культуры, музыка, pink floyd, сша
19:49 24.06.2022
 
Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки, пишут СМИ

Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки за 500 миллионов, пишет Bloomberg

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкГастроли британской рок-группы Pink Floyd
Гастроли британской рок-группы Pink Floyd - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки и возможность создавать продукцию на основе бренда группы, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным издания, участники коллектива хотят заключить сделку на сумму не менее 500 миллионов долларов. Если она состоится, то станет одной из крупнейших продаж в истории индустрии.
Представитель команды пока отказывается комментировать это решение.
Среди потенциальных покупателей Warner Music Group Corp., Sony Music Entertainment and BMG, утверждает Bloomberg.
Pink Floyd была основана в1965 году Ричардом Райтом, Роджером Уотерсом, Ником Мейсоном и Сидом Барреттом. Среди самых популярных альбомов группы "Dark Side of the Moon" and "The Wall" — они определили развитие музыки в 1970-х годах. Команда в числе самых продаваемых коллективов. Только в США было куплено 75 миллионов экземпляров их альбомов.
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