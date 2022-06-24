https://ria.ru/20220624/pinkfloyd-1797971355.html
Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки, пишут СМИ
Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2022
Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки, пишут СМИ
Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки и возможность создавать продукцию на основе бренда группы, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:49
2022-06-24T19:49
2022-06-24T19:49
культура
новости культуры
музыка
pink floyd
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки и возможность создавать продукцию на основе бренда группы, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным издания, участники коллектива хотят заключить сделку на сумму не менее 500 миллионов долларов. Если она состоится, то станет одной из крупнейших продаж в истории индустрии.Представитель команды пока отказывается комментировать это решение. Среди потенциальных покупателей Warner Music Group Corp., Sony Music Entertainment and BMG, утверждает Bloomberg.Pink Floyd была основана в1965 году Ричардом Райтом, Роджером Уотерсом, Ником Мейсоном и Сидом Барреттом. Среди самых популярных альбомов группы "Dark Side of the Moon" and "The Wall" — они определили развитие музыки в 1970-х годах. Команда в числе самых продаваемых коллективов. Только в США было куплено 75 миллионов экземпляров их альбомов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, pink floyd, сша
Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки, пишут СМИ
Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки за 500 миллионов, пишет Bloomberg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки и возможность создавать продукцию на основе бренда группы, пишет
Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным издания, участники коллектива хотят заключить сделку на сумму не менее 500 миллионов долларов. Если она состоится, то станет одной из крупнейших продаж в истории индустрии.
Представитель команды пока отказывается комментировать это решение.
Среди потенциальных покупателей Warner Music Group Corp., Sony Music Entertainment and BMG, утверждает Bloomberg.
Pink Floyd была основана в1965 году Ричардом Райтом, Роджером Уотерсом, Ником Мейсоном и Сидом Барреттом. Среди самых популярных альбомов группы "Dark Side of the Moon" and "The Wall" — они определили развитие музыки в 1970-х годах. Команда в числе самых продаваемых коллективов. Только в США было куплено 75 миллионов экземпляров их альбомов.