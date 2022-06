Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки, пишут СМИ

https://ria.ru/20220624/pinkfloyd-1797971355.html

Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки и возможность создавать продукцию на основе бренда группы, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 24.06.2022

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Pink Floyd собирается продать каталог своей музыки и возможность создавать продукцию на основе бренда группы, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным издания, участники коллектива хотят заключить сделку на сумму не менее 500 миллионов долларов. Если она состоится, то станет одной из крупнейших продаж в истории индустрии.Представитель команды пока отказывается комментировать это решение. Среди потенциальных покупателей Warner Music Group Corp., Sony Music Entertainment and BMG, утверждает Bloomberg.Pink Floyd была основана в1965 году Ричардом Райтом, Роджером Уотерсом, Ником Мейсоном и Сидом Барреттом. Среди самых популярных альбомов группы "Dark Side of the Moon" and "The Wall" — они определили развитие музыки в 1970-х годах. Команда в числе самых продаваемых коллективов. Только в США было куплено 75 миллионов экземпляров их альбомов.

