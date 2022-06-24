https://ria.ru/20220624/perm-1797831897.html

Следователи начали проверку после гибели туриста под Пермью

Следователи начали проверку после гибели туриста под Пермью - РИА Новости, 24.06.2022

Следователи начали проверку после гибели туриста под Пермью

Следователи начали проверку после гибели туриста в Пермском крае, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:52

2022-06-24T13:52

2022-06-24T13:52

туризм

пермский край

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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достопримечательности

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ПЕРМЬ, 24 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели туриста в Пермском крае, сообщило региональное управление СК РФ.По данным ведомства, 11 июня путешествовавший с группой 41-летний мужчина ушел из туристического лагеря у скалы Говорливый камень рядом с деревней Заговоруха и пропал. Его искали правоохранители, спасатели и волонтеры. 22 июня у берега реки Вишера тело пропавшего нашли другие отдыхающие."Чердынским межрайонным следственным отделом пермского СУСК РФ проводится доследственная проверка по факту гибели туриста", — говорится в релизе.Уточняется, что эксперты не нашли признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Сейчас они опрашивают очевидцев.Сплавы по пермской реке Вишере пользуются большой популярностью, так как маршрут проходит по основным уральским природным достопримечательностям: вдоль камней Писаный, Говорливый, Бычок и Ветлан.

https://ria.ru/20220623/florentsiya-1797582686.html

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Ольга Кабанова

пермский край, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), туризм, новости - туризм, достопримечательности