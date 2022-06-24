https://ria.ru/20220624/perm-1797831897.html
Следователи начали проверку после гибели туриста под Пермью
Следователи начали проверку после гибели туриста под Пермью - РИА Новости, 24.06.2022
Следователи начали проверку после гибели туриста под Пермью
Следователи начали проверку после гибели туриста в Пермском крае, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:52
2022-06-24T13:52
2022-06-24T13:52
туризм
пермский край
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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достопримечательности
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ПЕРМЬ, 24 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели туриста в Пермском крае, сообщило региональное управление СК РФ.По данным ведомства, 11 июня путешествовавший с группой 41-летний мужчина ушел из туристического лагеря у скалы Говорливый камень рядом с деревней Заговоруха и пропал. Его искали правоохранители, спасатели и волонтеры. 22 июня у берега реки Вишера тело пропавшего нашли другие отдыхающие."Чердынским межрайонным следственным отделом пермского СУСК РФ проводится доследственная проверка по факту гибели туриста", — говорится в релизе.Уточняется, что эксперты не нашли признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Сейчас они опрашивают очевидцев.Сплавы по пермской реке Вишере пользуются большой популярностью, так как маршрут проходит по основным уральским природным достопримечательностям: вдоль камней Писаный, Говорливый, Бычок и Ветлан.
https://ria.ru/20220623/florentsiya-1797582686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), туризм, новости - туризм, достопримечательности
Следователи начали проверку после гибели туриста под Пермью
Следственный комитет организовал проверку после гибели туриста под Пермью
ПЕРМЬ, 24 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели туриста в Пермском крае, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, 11 июня путешествовавший с группой 41-летний мужчина ушел из туристического лагеря у скалы Говорливый камень рядом с деревней Заговоруха и пропал. Его искали правоохранители, спасатели и волонтеры. 22 июня у берега реки Вишера тело пропавшего нашли другие отдыхающие.
"Чердынским межрайонным следственным отделом пермского СУСК РФ проводится доследственная проверка по факту гибели туриста", — говорится в релизе.
Уточняется, что эксперты не нашли признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Сейчас они опрашивают очевидцев.
Сплавы по пермской реке Вишере пользуются большой популярностью, так как маршрут проходит по основным уральским природным достопримечательностям: вдоль камней Писаный, Говорливый, Бычок и Ветлан.