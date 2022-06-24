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Следователи начали проверку после гибели туриста под Пермью - РИА Новости, 24.06.2022
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Туризм
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Следователи начали проверку после гибели туриста под Пермью
Следователи начали проверку после гибели туриста под Пермью - РИА Новости, 24.06.2022
Следователи начали проверку после гибели туриста под Пермью
Следователи начали проверку после гибели туриста в Пермском крае, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:52
2022-06-24T13:52
туризм
пермский край
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
туризм
новости - туризм
достопримечательности
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ПЕРМЬ, 24 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели туриста в Пермском крае, сообщило региональное управление СК РФ.По данным ведомства, 11 июня путешествовавший с группой 41-летний мужчина ушел из туристического лагеря у скалы Говорливый камень рядом с деревней Заговоруха и пропал. Его искали правоохранители, спасатели и волонтеры. 22 июня у берега реки Вишера тело пропавшего нашли другие отдыхающие."Чердынским межрайонным следственным отделом пермского СУСК РФ проводится доследственная проверка по факту гибели туриста", — говорится в релизе.Уточняется, что эксперты не нашли признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Сейчас они опрашивают очевидцев.Сплавы по пермской реке Вишере пользуются большой популярностью, так как маршрут проходит по основным уральским природным достопримечательностям: вдоль камней Писаный, Говорливый, Бычок и Ветлан.
https://ria.ru/20220623/florentsiya-1797582686.html
пермский край
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пермский край, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), туризм, новости - туризм, достопримечательности
13:52 24.06.2022
 
Следователи начали проверку после гибели туриста под Пермью

Следственный комитет организовал проверку после гибели туриста под Пермью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 24 июн — РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели туриста в Пермском крае, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, 11 июня путешествовавший с группой 41-летний мужчина ушел из туристического лагеря у скалы Говорливый камень рядом с деревней Заговоруха и пропал. Его искали правоохранители, спасатели и волонтеры. 22 июня у берега реки Вишера тело пропавшего нашли другие отдыхающие.
"Чердынским межрайонным следственным отделом пермского СУСК РФ проводится доследственная проверка по факту гибели туриста", — говорится в релизе.
Уточняется, что эксперты не нашли признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Сейчас они опрашивают очевидцев.
Сплавы по пермской реке Вишере пользуются большой популярностью, так как маршрут проходит по основным уральским природным достопримечательностям: вдоль камней Писаный, Говорливый, Бычок и Ветлан.
Флоренция. Тоскана, Италия - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 14:36Туризм
Турист умер после подъема на купол главного собора Флоренции
 
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