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Комитет парламента Болгарии одобрил разблокировку переговоров Скопье и ЕС
Комитет парламента Болгарии одобрил разблокировку переговоров Скопье и ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
Комитет парламента Болгарии одобрил разблокировку переговоров Скопье и ЕС
Комитет по международным делам парламента Болгарии проголосовал за отмену вето на переговоры по поводу вступления в Евросоюз Северной Македонии, сообщает... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T01:45
2022-06-24T01:45
2022-06-24T01:45
в мире
болгария
северная македония
скопье
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Комитет по международным делам парламента Болгарии проголосовал за отмену вето на переговоры по поводу вступления в Евросоюз Северной Македонии, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Лидеры государств Евросоюза утвердили политическое решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о вступлении в ЕС в конце марта 2020 года, однако процесс так и не был запущен, в частности потому, что его блокирует Болгария.Парламент в полном составе рассмотрит вопрос о Северной Македонии в пятницу.Находящийся на саммите в Брюсселе премьер-министр Кирил Петков заявил, что правительство ожидает положительного решения. "Если они примут решение о начале процесса, правительство относительно оперативно его утвердит", - приводит слова премьера агентство Франс Пресс.Внутри болгарской политической элиты отсутствует консенсус по северомакедонскому вопросу. Петков выступает за политику сближения со Скопье, несогласие с этим курсом стало одной из причин выхода из правящей коалиции партии "Есть такой народ" во главе с популистом Слави Трифоновым.
https://ria.ru/20220623/pravitelstvo-1797535749.html
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в мире, болгария, северная македония, скопье, евросоюз
Комитет парламента Болгарии одобрил разблокировку переговоров Скопье и ЕС
Комитет парламента Болгарии одобрил разблокировку переговоров Северной Македонии и ЕС