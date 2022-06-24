https://ria.ru/20220624/panteleymonovka-1797732455.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:16

2022-06-24T08:16

2022-06-24T08:16

специальная военная операция на украине

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украина

днр

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, днр