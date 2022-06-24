https://ria.ru/20220624/panteleymonovka-1797732455.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:16
2022-06-24T08:16
2022-06-24T08:16
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке в ДНР