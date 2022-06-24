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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:16
2022-06-24T08:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днр
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, украина, днр
08:16 24.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов
Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС ДНР выкидывает вещи с балкона дома, сгоревшего в результате обстрелов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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