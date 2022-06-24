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Украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки в Запорожье

Украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки в Запорожье - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки в Запорожье

Осуществившие обстрел Васильевки (освобожденная территория Запорожской области) из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО украинские войска получили ответный удар... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:39

2022-06-24T08:39

2022-06-24T08:39

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запорожская область

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Осуществившие обстрел Васильевки (освобожденная территория Запорожской области) из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО украинские войска получили ответный удар по своим позициям, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Об обстреле украинскими войсками Васильевки Рогов сообщил в своем Telegram-канале. Он также выложил в канале скрины сообщений из украинских соцсетей, в которых сообщалось о начале обстрела Васильевки со стороны украинских войск."Сначала террористы Зеленского хвастаются обстрелами мирной Васильевки, а спустя полтора часа скулят "обратке" прилетевшей по позициям, с которых боевики вели обстрел", - написал в своем Telegram-канале Рогов.В комментарии РИА Новости Рогов уточнил, что сообщения из украинских соцсетей показывают хронологию событий и беспринципность украинских властей: обстрел населенного пункта на освобожденной территории Запорожской области был начат армией Зеленского, а другими сообщениями подтверждается, что по тем, кто начал обстрел был нанесен ответный удар.Сведения о пострадавших в Васильевке, которая находится под контролем российских войск, уточняются. Удар по Васильевке, находящейся рядом с Каховским водохранилищем, наносился крупнокалиберной артиллерией и РСЗО украинских войск, добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины