Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки в Запорожье - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/otpor-1797734236.html
Украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки в Запорожье
Украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки в Запорожье - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки в Запорожье
Осуществившие обстрел Васильевки (освобожденная территория Запорожской области) из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО украинские войска получили ответный удар... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:39
2022-06-24T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786561321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8494070715cc85c1c215595e538a2610.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Осуществившие обстрел Васильевки (освобожденная территория Запорожской области) из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО украинские войска получили ответный удар по своим позициям, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Об обстреле украинскими войсками Васильевки Рогов сообщил в своем Telegram-канале. Он также выложил в канале скрины сообщений из украинских соцсетей, в которых сообщалось о начале обстрела Васильевки со стороны украинских войск."Сначала террористы Зеленского хвастаются обстрелами мирной Васильевки, а спустя полтора часа скулят "обратке" прилетевшей по позициям, с которых боевики вели обстрел", - написал в своем Telegram-канале Рогов.В комментарии РИА Новости Рогов уточнил, что сообщения из украинских соцсетей показывают хронологию событий и беспринципность украинских властей: обстрел населенного пункта на освобожденной территории Запорожской области был начат армией Зеленского, а другими сообщениями подтверждается, что по тем, кто начал обстрел был нанесен ответный удар.Сведения о пострадавших в Васильевке, которая находится под контролем российских войск, уточняются. Удар по Васильевке, находящейся рядом с Каховским водохранилищем, наносился крупнокалиберной артиллерией и РСЗО украинских войск, добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786561321_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e0cc9a20a264cd9a60fc8891e176e920.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
08:39 24.06.2022
 
Украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки в Запорожье

В запорожской ВГА заявили, что украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Российский военнослужащий . Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Осуществившие обстрел Васильевки (освобожденная территория Запорожской области) из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО украинские войска получили ответный удар по своим позициям, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Об обстреле украинскими войсками Васильевки Рогов сообщил в своем Telegram-канале. Он также выложил в канале скрины сообщений из украинских соцсетей, в которых сообщалось о начале обстрела Васильевки со стороны украинских войск.
"Сначала террористы Зеленского хвастаются обстрелами мирной Васильевки, а спустя полтора часа скулят "обратке" прилетевшей по позициям, с которых боевики вели обстрел", - написал в своем Telegram-канале Рогов.
В комментарии РИА Новости Рогов уточнил, что сообщения из украинских соцсетей показывают хронологию событий и беспринципность украинских властей: обстрел населенного пункта на освобожденной территории Запорожской области был начат армией Зеленского, а другими сообщениями подтверждается, что по тем, кто начал обстрел был нанесен ответный удар.
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 16:29
"Это их последний рубеж". Что началось на севере Донбасса
Сведения о пострадавших в Васильевке, которая находится под контролем российских войск, уточняются. Удар по Васильевке, находящейся рядом с Каховским водохранилищем, наносился крупнокалиберной артиллерией и РСЗО украинских войск, добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала