https://ria.ru/20220624/otpor-1797734236.html
Украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки в Запорожье
Украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки в Запорожье - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки в Запорожье
Осуществившие обстрел Васильевки (освобожденная территория Запорожской области) из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО украинские войска получили ответный удар... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:39
2022-06-24T08:39
2022-06-24T08:39
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Осуществившие обстрел Васильевки (освобожденная территория Запорожской области) из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО украинские войска получили ответный удар по своим позициям, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.Об обстреле украинскими войсками Васильевки Рогов сообщил в своем Telegram-канале. Он также выложил в канале скрины сообщений из украинских соцсетей, в которых сообщалось о начале обстрела Васильевки со стороны украинских войск."Сначала террористы Зеленского хвастаются обстрелами мирной Васильевки, а спустя полтора часа скулят "обратке" прилетевшей по позициям, с которых боевики вели обстрел", - написал в своем Telegram-канале Рогов.В комментарии РИА Новости Рогов уточнил, что сообщения из украинских соцсетей показывают хронологию событий и беспринципность украинских властей: обстрел населенного пункта на освобожденной территории Запорожской области был начат армией Зеленского, а другими сообщениями подтверждается, что по тем, кто начал обстрел был нанесен ответный удар.Сведения о пострадавших в Васильевке, которая находится под контролем российских войск, уточняются. Удар по Васильевке, находящейся рядом с Каховским водохранилищем, наносился крупнокалиберной артиллерией и РСЗО украинских войск, добавил он.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки в Запорожье
В запорожской ВГА заявили, что украинские войска получили отпор после обстрела Васильевки
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости.
Осуществившие обстрел Васильевки (освобожденная территория Запорожской области) из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО украинские войска получили ответный удар по своим позициям, сообщил
член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Об обстреле украинскими войсками Васильевки Рогов сообщил в своем Telegram-канале. Он также выложил в канале скрины сообщений из украинских соцсетей, в которых сообщалось о начале обстрела Васильевки со стороны украинских войск.
"Сначала террористы Зеленского хвастаются обстрелами мирной Васильевки, а спустя полтора часа скулят "обратке" прилетевшей по позициям, с которых боевики вели обстрел", - написал в своем Telegram-канале Рогов.
В комментарии РИА Новости Рогов уточнил, что сообщения из украинских соцсетей показывают хронологию событий и беспринципность украинских властей: обстрел населенного пункта на освобожденной территории Запорожской области
был начат армией Зеленского, а другими сообщениями подтверждается, что по тем, кто начал обстрел был нанесен ответный удар.
Сведения о пострадавших в Васильевке, которая находится под контролем российских войск, уточняются. Удар по Васильевке, находящейся рядом с Каховским водохранилищем, наносился крупнокалиберной артиллерией и РСЗО украинских войск, добавил он.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ
.