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ВС России освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении

ВС России освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении - РИА Новости, 24.06.2022

ВС России освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении

В результате успешных действий ВС РФ и ЛНР был освобожден ряд населенных пунктов на Луганском направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:27

2022-06-24T11:27

2022-06-24T12:39

россия

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В результате успешных действий ВС РФ и ЛНР был освобожден ряд населенных пунктов на Луганском направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

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Минобороны РФ об освобождении населенных пунктов от ВСУ на Луганском направлении В результате успешных действий ВС РФ и ЛНР был освобожден ряд населенных пунктов на Луганском направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка", - говорится в сообщении. 2022-06-24T11:27 true PT4M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, в мире, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, ситуация в днр и лнр