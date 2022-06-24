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ВС России освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении - РИА Новости, 24.06.2022
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https://ria.ru/20220624/osvobozhdenie-1797778817.html
ВС России освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении
ВС России освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении - РИА Новости, 24.06.2022
ВС России освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении
В результате успешных действий ВС РФ и ЛНР был освобожден ряд населенных пунктов на Луганском направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:27
2022-06-24T12:39
россия
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В результате успешных действий ВС РФ и ЛНР был освобожден ряд населенных пунктов на Луганском направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка", - говорится в сообщении.
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Минобороны РФ об освобождении населенных пунктов от ВСУ на Луганском направлении
В результате успешных действий ВС РФ и ЛНР был освобожден ряд населенных пунктов на Луганском направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка", - говорится в сообщении.
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россия, в мире, здоровье - общество, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, ситуация в днр и лнр
11:27 24.06.2022 (обновлено: 12:39 24.06.2022)
 
ВС России освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении

Минобороны: российская армия освободила десять населенных пунктов на Луганском направлении

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В результате успешных действий ВС РФ и ЛНР был освобожден ряд населенных пунктов на Луганском направлении, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В результате успешных наступательных действий группировки российских войск на Луганском направлении за пять дней освобождены населенные пункты Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка", - говорится в сообщении.
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