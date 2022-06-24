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Почти все населенные пункты у Северодонецка и Лисичанска освобождены - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/osvobozhdenie-1797776617.html
Почти все населенные пункты у Северодонецка и Лисичанска освобождены
Почти все населенные пункты у Северодонецка и Лисичанска освобождены - РИА Новости, 24.06.2022
Почти все населенные пункты у Северодонецка и Лисичанска освобождены
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что практически все населенные пункты в окрестностях Северодонецка и Лисичанска либо освобождены от нацистов, либо взяты в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:22
2022-06-24T11:22
специальная военная операция на украине
северодонецк
лисичанск
украина
рамзан кадыров
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ПЯТИГОРСК, 24 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что практически все населенные пункты в окрестностях Северодонецка и Лисичанска либо освобождены от нацистов, либо взяты в кольцо."На Луганском направлении успешно работают бойцы спецотряда "Ахмат" и народной милиции ЛНР. Практически все населенные пункты в окрестностях Северодонецка и Лисичанска либо освобождены от нацистов, либо взяты в кольцо. Одним из таких населенных пунктов является Вороново, из которого чуть ли не ползком пытаются убежать украинские солдаты первой роты 74 батальона", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Кадыров добавил, что украинские солдаты записали видеообращение, в котором жалуются на свое командование и условия."Мы пришли сюда с автоматами и уже 10 дней без связи, жили в норах... У нас проблемы с продовольствием, с медикаментами, нет воды, нет поддержки артиллерии, нет тепловизоров... У нас контуженные и раненные в бою... Мы не можем дальше продолжать нести службу... Такое чувство, будто наше командование хочет нас утилизировать... Разберитесь с руководством батальона...", - приводит Кадыров слова солдат.Он отметил, что все сказанное подтверждает его слова о том, что руководство Украины уничтожает собственный народ. "Солдат действительно используют в качестве пушечного мяса, а военное руководство не удосуживается обеспечить их хотя бы питьевой водой. Это не бойцы, а деморализованная группа голодных и больных людей. И это жалкое зрелище", - подчеркнул глава Чечни.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html
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северодонецк, лисичанск, украина, рамзан кадыров
11:22 24.06.2022
 
Почти все населенные пункты у Северодонецка и Лисичанска освобождены

Кадыров: почти все населенные пункты в окрестностях Северодонецка и Лисичанска освобождены

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 24 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что практически все населенные пункты в окрестностях Северодонецка и Лисичанска либо освобождены от нацистов, либо взяты в кольцо.
"На Луганском направлении успешно работают бойцы спецотряда "Ахмат" и народной милиции ЛНР. Практически все населенные пункты в окрестностях Северодонецка и Лисичанска либо освобождены от нацистов, либо взяты в кольцо. Одним из таких населенных пунктов является Вороново, из которого чуть ли не ползком пытаются убежать украинские солдаты первой роты 74 батальона", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров добавил, что украинские солдаты записали видеообращение, в котором жалуются на свое командование и условия.
"Мы пришли сюда с автоматами и уже 10 дней без связи, жили в норах... У нас проблемы с продовольствием, с медикаментами, нет воды, нет поддержки артиллерии, нет тепловизоров... У нас контуженные и раненные в бою... Мы не можем дальше продолжать нести службу... Такое чувство, будто наше командование хочет нас утилизировать... Разберитесь с руководством батальона...", - приводит Кадыров слова солдат.
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 16:29
"Это их последний рубеж". Что началось на севере Донбасса
Он отметил, что все сказанное подтверждает его слова о том, что руководство Украины уничтожает собственный народ. "Солдат действительно используют в качестве пушечного мяса, а военное руководство не удосуживается обеспечить их хотя бы питьевой водой. Это не бойцы, а деморализованная группа голодных и больных людей. И это жалкое зрелище", - подчеркнул глава Чечни.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:25Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСеверодонецкЛисичанскУкраинаРамзан Кадыров
 
 
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