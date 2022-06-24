https://ria.ru/20220624/ospa-1797847712.html
На Тайване выявили первый случай заражения оспой обезьян
На Тайване выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 24.06.2022
На Тайване выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый подтверждённый случай обезьяньей оспы выявлен на Тайване у 20-летнего мужчины, вернувшегося в этом месяце из Германии, сообщает в пятницу центр по... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:12
2022-06-24T14:12
2022-06-24T14:12
оспа обезьян
в мире
тайвань
воз
германия
китай
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ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Первый подтверждённый случай обезьяньей оспы выявлен на Тайване у 20-летнего мужчины, вернувшегося в этом месяце из Германии, сообщает в пятницу центр по контролю за заболеваниями острова.Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число подтвержденных случаев обезьяньей оспы в мире превысило 3,2 тысячи."Выявлен первый подтвержденный случай обезьяньей оспы, завезенный на Тайвань из-за границы. Зараженный - 20-летний мужчина с юга острова, который обучался в Германии с января по июнь 2022 года, а 16 июня он вылетел на родину", - говорится в заявлении на сайте ЦКЗ Тайваня.Отмечается, что по прилету на Тайвань он сдал тест на COVID-19 в аэропорту, который показал отрицательный результат, после чего он поехал домой. Однако 20 июня у него появились такие симптомы, как температура, боль в горле и мышцах, сыпь и увеличение лимфоузлов, 21 июня он обратился за медицинской помощью, в больнице его осмотрели и взяли анализы, которые были направлены в ЦКЗ. В пятницу пришел результат теста на оспу обезьян, который оказался положительным.Зараженный находится в карантине и проходит лечение, у его близких контактов пока не проявляется никаких симптомов.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220615/ospa-1795505794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, в мире, тайвань, воз, германия, китай
На Тайване выявили первый случай заражения оспой обезьян
На Тайване подтвердили первый случай заражения оспой обезьян у двадцатилетнего мужчины
ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости.
Первый подтверждённый случай обезьяньей оспы выявлен на Тайване у 20-летнего мужчины, вернувшегося в этом месяце из Германии, сообщает
в пятницу центр по контролю за заболеваниями острова.
Ранее генеральный директор ВОЗ
Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число подтвержденных случаев обезьяньей оспы в мире превысило 3,2 тысячи.
"Выявлен первый подтвержденный случай обезьяньей оспы, завезенный на Тайвань
из-за границы. Зараженный - 20-летний мужчина с юга острова, который обучался в Германии
с января по июнь 2022 года, а 16 июня он вылетел на родину", - говорится в заявлении на сайте ЦКЗ Тайваня.
Отмечается, что по прилету на Тайвань он сдал тест на COVID-19 в аэропорту, который показал отрицательный результат, после чего он поехал домой. Однако 20 июня у него появились такие симптомы, как температура, боль в горле и мышцах, сыпь и увеличение лимфоузлов, 21 июня он обратился за медицинской помощью, в больнице его осмотрели и взяли анализы, которые были направлены в ЦКЗ. В пятницу пришел результат теста на оспу обезьян, который оказался положительным.
Зараженный находится в карантине и проходит лечение, у его близких контактов пока не проявляется никаких симптомов.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.