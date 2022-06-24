https://ria.ru/20220624/oruzhie-1798001298.html

Палата представителей США одобрила ужесточение правил владения оружием

Палата представителей США одобрила ужесточение правил владения оружием - РИА Новости, 24.06.2022

Палата представителей США одобрила ужесточение правил владения оружием

Палата представителей США в пятницу одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T20:40

2022-06-24T20:40

2022-06-24T20:40

джо байден

в мире

сша

нью-йорк (город)

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Палата представителей США в пятницу одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировалось на сайте верхней палаты американского конгресса.Инициативу поддержали 234 члена палаты (в том числе 14 республиканцев), 193 высказались против. Накануне инициатива заручилась одобрением подавляющего большинства членов Сената - в ее поддержку вступили 65 сенаторов, против - 33. Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который ранее призвал конгрессменов незамедлительно проголосовать в его поддержку и "отправить законопроект к нему на стол".Данная инициатива была одобрена после инцидентов в начальной школе в техасском городке Ювальде, где жертвами стрельбы стали 19 детей и два учителя, а также в супермаркете в Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли девять человек.Вслед за случившимся Байден выступил с обращением к нации, в котором, среди прочего, призвал на законодательном уровне ввести запрет на оборот штурмового огнестрельного оружия и обойм большой вместимости, а также повысить возрастной порог для покупки "огнестрела" с 18 лет до 21 года.

https://ria.ru/20220603/oborot-1792770768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джо байден, в мире, сша, нью-йорк (город)