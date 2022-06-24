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Палата представителей США одобрила ужесточение правил владения оружием - РИА Новости, 24.06.2022
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Палата представителей США одобрила ужесточение правил владения оружием
Палата представителей США одобрила ужесточение правил владения оружием - РИА Новости, 24.06.2022
Палата представителей США одобрила ужесточение правил владения оружием
Палата представителей США в пятницу одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T20:40
2022-06-24T20:40
джо байден
в мире
сша
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Палата представителей США в пятницу одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировалось на сайте верхней палаты американского конгресса.Инициативу поддержали 234 члена палаты (в том числе 14 республиканцев), 193 высказались против. Накануне инициатива заручилась одобрением подавляющего большинства членов Сената - в ее поддержку вступили 65 сенаторов, против - 33. Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который ранее призвал конгрессменов незамедлительно проголосовать в его поддержку и "отправить законопроект к нему на стол".Данная инициатива была одобрена после инцидентов в начальной школе в техасском городке Ювальде, где жертвами стрельбы стали 19 детей и два учителя, а также в супермаркете в Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли девять человек.Вслед за случившимся Байден выступил с обращением к нации, в котором, среди прочего, призвал на законодательном уровне ввести запрет на оборот штурмового огнестрельного оружия и обойм большой вместимости, а также повысить возрастной порог для покупки "огнестрела" с 18 лет до 21 года.
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джо байден, в мире, сша, нью-йорк (город)
20:40 24.06.2022
 
Палата представителей США одобрила ужесточение правил владения оружием

Палата представителей США одобрила ужесточение контроля над огнестрельным оружием

© AP Photo / Seth PerlmanШтурмовые винтовки и пистолеты в оружейном магазине Capitol City Arms Supply в Спрингфилде, штат Иллинойс
Штурмовые винтовки и пистолеты в оружейном магазине Capitol City Arms Supply в Спрингфилде, штат Иллинойс - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Seth Perlman
Штурмовые винтовки и пистолеты в оружейном магазине Capitol City Arms Supply в Спрингфилде, штат Иллинойс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Палата представителей США в пятницу одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране, свидетельствуют результаты голосования, которое транслировалось на сайте верхней палаты американского конгресса.
Инициативу поддержали 234 члена палаты (в том числе 14 республиканцев), 193 высказались против. Накануне инициатива заручилась одобрением подавляющего большинства членов Сената - в ее поддержку вступили 65 сенаторов, против - 33. Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который ранее призвал конгрессменов незамедлительно проголосовать в его поддержку и "отправить законопроект к нему на стол".
Данная инициатива была одобрена после инцидентов в начальной школе в техасском городке Ювальде, где жертвами стрельбы стали 19 детей и два учителя, а также в супермаркете в Буффало (штат Нью-Йорк), где погибли девять человек.
Вслед за случившимся Байден выступил с обращением к нации, в котором, среди прочего, призвал на законодательном уровне ввести запрет на оборот штурмового огнестрельного оружия и обойм большой вместимости, а также повысить возрастной порог для покупки "огнестрела" с 18 лет до 21 года.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
3 июня, 03:16
Байден призвал запретить оборот штурмового оружия в США
 
Джо БайденВ миреСШАНью-Йорк (город)
 
 
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